NBA》雷霆再滅拓荒者 12連勝入袋

衛冕軍雷霆1日再遇本季唯一贏過他們的拓荒者，依靠亞歷山大26分，霍姆格倫也有19分、9籃板，雷霆123比115擊退地主拓荒者，除了12連勝到手，目前也以20勝1敗戰績，繼續穩居聯盟與西區龍頭位置。

本季幾乎都以大比分贏球的雷霆，每當碰上拓荒者就打得格外膠著，但自從11月5日作客輸給拓荒者後，接下來兩次碰頭都由雷霆取勝，雷霆總教練戴格諾特說：「我們從不認為勝利理所當然，每場都充滿不同挑戰。」

這是上季包辦年度與總冠軍賽MVP的亞歷山大連續93場得分破20，超越張伯倫排名史上第2，史上第1紀錄仍由張伯倫保持（連續126場）；剛從手腕手術回歸的傑倫威廉斯，昨天16分、8籃板，阿傑米契爾17分。

阿夫迪亞替拓荒者貢獻31分、19籃板及10助攻的大三元，也是本季第6次單場得分破30，可惜拓荒者最近陷入傷兵危機，包含哈勒戴、賽布爾、韓德生、克林根等人都列傷兵名單，阿夫迪亞說：「相信大家很快就回來！」

儘管「小皇帝」詹姆斯以腳傷為由，缺席湖人背靠背比賽第1場，湖人昨天仍靠東契奇34分、里夫斯33分，以及艾頓22分、12籃板與4火鍋，終場133比121輕取鵜鶘，勇奪7連勝，目前戰績15勝4敗高居西區第2。