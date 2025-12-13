NBA》雷霆破隊史16連勝 尼克崛起

不少球迷都在說NBA變不好看了，因為衛冕軍雷霆至今只吞1敗，還打破隊史紀錄16連勝，就算整體陣容始終難以到齊，但他們就是不會輸，接下來連NBA盃冠軍恐怕也將入袋，甚至打破單季73勝紀錄；東區則有尼克竄起。

從開季缺少「二當家」傑倫威廉斯照樣8連勝，僅意外在客場輸給拓荒者2分，然後隨著傑倫威廉斯傷癒歸隊，換成主力中鋒哈藤史坦傷退，就連上周二輪休亞歷山大、托特兩大主力，雷霆還是作客宰了爵士30分之多。

雷霆本季如此強大主因，首先是他們嚴密紮實的防守，其次是強大的團隊進攻，不管他們陣容少了誰，總會有人挺身而出，板凳深度強到連第11或第12人都可用，更何況他們還有本季持續進化的當家球星亞歷山大坐鎮。

反觀陣容看似堅強，打起來卻跟「散沙」一樣的西區球隊，則是上周的快艇與國王，兩隊本季還有一個相同特質，那就是永遠在說「千錯萬錯都是球員的錯」的總教練，無論是泰隆盧或克里斯提，到現在還能保住飯碗簡直是奇蹟。

至於東區最近竄起的球隊是布朗生領軍的尼克，目前正處4連勝，且在今天NBA盃準決賽要跟魔術交手，尼克最近狀態回神的原因，除了阿奴諾比傷癒歸隊，布朗生、唐斯、布瑞吉斯與哈特等主力也都找回應有強勢身手。

熱火與暴龍是上周同處4連敗的東區球隊，熱火在主力射手希洛傷癒歸隊後，反而逐漸找不到應有進攻節奏，整個球隊輪替模式也陷入混亂；暴龍則因找不到巴雷特缺陣後的合適頂替人選，連帶英格拉姆與巴恩斯也無力領軍。