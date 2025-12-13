NBA》雷霆破隊史16連勝 尼克崛起
不少球迷都在說NBA變不好看了，因為衛冕軍雷霆至今只吞1敗，還打破隊史紀錄16連勝，就算整體陣容始終難以到齊，但他們就是不會輸，接下來連NBA盃冠軍恐怕也將入袋，甚至打破單季73勝紀錄；東區則有尼克竄起。
從開季缺少「二當家」傑倫威廉斯照樣8連勝，僅意外在客場輸給拓荒者2分，然後隨著傑倫威廉斯傷癒歸隊，換成主力中鋒哈藤史坦傷退，就連上周二輪休亞歷山大、托特兩大主力，雷霆還是作客宰了爵士30分之多。
雷霆本季如此強大主因，首先是他們嚴密紮實的防守，其次是強大的團隊進攻，不管他們陣容少了誰，總會有人挺身而出，板凳深度強到連第11或第12人都可用，更何況他們還有本季持續進化的當家球星亞歷山大坐鎮。
反觀陣容看似堅強，打起來卻跟「散沙」一樣的西區球隊，則是上周的快艇與國王，兩隊本季還有一個相同特質，那就是永遠在說「千錯萬錯都是球員的錯」的總教練，無論是泰隆盧或克里斯提，到現在還能保住飯碗簡直是奇蹟。
至於東區最近竄起的球隊是布朗生領軍的尼克，目前正處4連勝，且在今天NBA盃準決賽要跟魔術交手，尼克最近狀態回神的原因，除了阿奴諾比傷癒歸隊，布朗生、唐斯、布瑞吉斯與哈特等主力也都找回應有強勢身手。
熱火與暴龍是上周同處4連敗的東區球隊，熱火在主力射手希洛傷癒歸隊後，反而逐漸找不到應有進攻節奏，整個球隊輪替模式也陷入混亂；暴龍則因找不到巴雷特缺陣後的合適頂替人選，連帶英格拉姆與巴恩斯也無力領軍。
其他人也在看
NBA》雷霆強到沒對手 美球評嘆：本季沒什麼好看了
美媒ESPN名嘴史密斯（Stephen A. Smith）表示，他原本很期待2025-26球季的例行賽，直到雷霆不斷地把所有球隊打得落花流水。「他們連贏了15還是16場，我為NBA感到憂心，雷霆讓我期待的球隊變得極度無聊，他們就是強成那個樣子，他們打爆所有的人，他們是保養良好的機器，其他球隊何必補強呢，我懷疑有人能打敗他們嗎？」中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 11
NBA》柯瑞一回歸就轟39分！超越喬丹締造史上第一神紀錄
勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今天傷癒回歸，他投進6顆三分球，砍下全場最高39分，但球隊仍以120：127落敗，無緣3連勝。這也是他年過30歲後，生涯第94場比賽單場拿超過35分，超越「籃球之神」喬丹的93場，成為史上第一。柯瑞在上個月和火箭一戰中傷到左大腿，導致股四頭肌挫傷，休兵4場後自由時報 ・ 15 小時前 ・ 16
竟沒有人來接球！最後關頭快艇要命邊線發球違例2分飲恨不敵火箭
體育中心／丁泰祥 報導本季狀況不佳的快艇隊，今天(12號)在客場以113:115，2分飲恨輸給火箭隊，吞下3連敗，其實在最後關頭快艇是有追平比數的機會，可惜發生了要命的邊線發球違例，竟然沒有人上前接球，只能眼睜睜把球權送給火箭。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 4
NBA》LeBron James親自點評生涯顛峰「2018年是最完整的我」
詹姆士最近在節目中親自點名了他心目中的生涯顛峰，也就是他最後一年身披騎士隊戰袍的2017-18賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 9 小時前 ・ 4
PLG》比賽改打40分鐘壓縮本土球員空間？卡總：與洋將競爭才會進步
PLG日前宣布最快明年球季將比賽時間從48分鐘改為40分鐘，桃園領航猿總教練卡米諾斯支持改制，認為本土球員就該與洋將競爭。為了與國際賽接軌，聯盟日前宣布最快下季從單節12分鐘改為10分鐘，卡米諾斯今被問及此時表達全力支持的立場，他認為，全世界只有少數聯盟的比賽為48分鐘，40分鐘的比賽可以提高比賽張自由時報 ・ 2 天前 ・ 5
NBA》Joel Embiid 本季個人最高39分 76人力克溜馬
Joel Embiid 得到球季最高的39分，Paul George 23分，費城76人在美國時間週緯來體育台 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
NBA／賽前投進橫越球場三分球 柯瑞傷癒飆6顆三分、轟39分但勇士輸
勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）傷癒歸隊，賽前熱身投進橫越整座球場的不講理三分球，柯瑞上半場進帳16分，最終全場投進6顆三分球攻下39分，但勇士第四節進攻當機遭灰狼逆襲，終場120：127落敗。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發起對話
UBA》中信邱群琋飆55得分后當1天 文化李恩芯11外線轟56分搶回后座
114學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級預賽第二階段，13日有戲劇性發展，中信學院邱群琋昨天對大一前東家清華大學，只打26分鐘，三分球16投中10，狂飆UBA從102學年度起開始有攻守紀錄的女、男一級，單場新高55分。時隔24小時不到，尋求二連霸、21冠的文化大三後衛李恩芯，13日在對輔大時，先發39分鐘，三分球31投中11、兩分球14投中10、外帶3罰中3，攻下56分9籃板3助攻，再寫新猷，率文化104：37大勝，開季 6場2度上雙，贏67分最高，快意6連勝、跨季21連勝，持續獨走。李恩芯的56分，既超越昨天才坐上得分后的邱群琋1分，成為不分男、女的最高單場得分新保持人，11記三分球也追平世新陳育緹在2019年3月17日的107學年度預賽，對輔大所飆的11球，但6年多前陳育緹係18投中11，命中率高達六成一一，今天李恩芯則31投中11，命中率三成五五，準頭還是有差。但無論如何，李恩芯已一戰再刷新高，並替文化及郭虹廷要回單場得分最高的保持人。她的4節得分，依序是一、二節各進2記三分球，都得10分，上半場20，第三節3記外線拿15分，累計35，末節搶投三分，共進4球，加上3個兩分球及麗台運動報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 12
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 52
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 29
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 90
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 1 天前 ・ 15
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 82
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝
全台急凍！入冬最強冷氣團報到 最冷時間點曝EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 8
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 27
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 281
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 41
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 15 小時前 ・ 345
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 23