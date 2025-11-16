NBA》雷霆開季強勢 球場傳出80勝不是夢

今（16）日奧克拉荷馬雷霆隊客場對上夏洛特黃蜂，儘管前兩節黃蜂死咬比分，但雷霆靠著第三節一波猛烈攻守一舉擊潰黃蜂防線，最終輕鬆收下5連勝，同時也是取得對戰東區球隊的23連勝，以13勝1敗的勝率，繼續穩居戰績龍頭。

SGA勢不可擋 提前打卡下班

第三節獨攬15分的當家球星Shai Gilgeous-Alexander，持續展現去年MVP等級表現，單場拿下33分，將「個人得分至少20分」的紀錄再次推進到87場，讓SGA得以提前「打卡下班」。

廣告 廣告

據統計，這是SGA在隊史所累積的第190場破30分比賽，超越前雷霆明星後衛Russell Westbrook，僅次於Kevin Durant的246場，躍居隊史第2多。若以SGA過去3年每季平均近50場破30分的速度來推算，有望在明年賽季正式超越KD。

開季13勝1敗 SGA三節打卡成常態

不僅SGA表現出色，雷霆在開季也展現出衛冕之勢，雖然主力Jalen Williams、Luguentz Dort等先發輪替缺陣，但雷霆仍能拿下場均淨勝分15.5分，顯見雷霆戰力。

雷霆出色表現，讓球迷們回憶起，10年前，金洲勇士隊與Stephen Curry也時常僅用三節就收下勝利，還創下73勝9敗的歷史最佳戰績。

雷霆本季已累積13勝1敗，超過九成勝率，根據ESPN報導，有球探認為，雷霆可以穩定取得70勝，也有人認為，雷霆確實有實力，連80勝都不是夢。

不過，勇士在2015-2016年時，曾一舉超越1995-1996年由芝加哥公牛創下72勝10敗的紀錄，有球迷笑說，無論是公牛或是勇士，打破紀錄時，都剛好5-6賽季，今年適逢2025-2026年，雖然這僅僅只是巧合，但也許雷霆有機會再創高峰。