NBA》雷霆馴狼摘10連勝 活塞中斷13連勝
尋求衛冕的雷霆，27日在亞歷山大狂砍40分、6籃板、6助攻帶領下，以113比105成功馴服灰狼，主場開季至今9戰全勝、10連勝輕鬆到手；康寧漢在關鍵時刻錯失追平罰球，活塞114比117不敵塞爾提克，隊史最佳13連勝止步。
「雖這只是例行賽，有些地方我們本可以做得更好，可惜我們並沒有發揮出最佳狀態。」活塞隊總教練比克斯塔夫表示，「我們仍然在比賽最後階段有機會贏球，但最終還是沒能把握住，所以種種因素加起來就足以說明問題所在，希望我們現在的狀態能比過往更好些。」
活塞落後3分時康寧漢在中場附近準備出手被犯規，經過錄影回放裁判判定他確實在投籃動作，康寧漢罰中前兩球，但第3球卻失手了，普里查德搶到籃板在比賽還剩2.4秒時兩罰全中。活塞有機會嘗試扳平比分，然而隨著對方成功抄截，活塞的連勝之路止步。
「我不會假裝這對我們來說無關緊要，畢竟這場比賽意義重大，我們都想成為歷史的見證者，但最終未能如願。」康寧漢說，「比賽已經結束了，關鍵在於我們如何應對，賽季還很長，我們還有很多事情可以去做，這就是我們現在的想法。」
西區兩大頂尖後衛展開對決，同時也是上賽季西區決賽對決戲碼，灰狼愛德華茲半場僅得6分，反觀亞歷山大12投7中飆進19分，壓著對手打，尤其最後4罰3中助雷霆鎖住勝局。
其他人也在看
NBA／東契奇單節24分刷新隊史紀錄 攜詹皇、里夫斯飆分助湖人內戰大勝
洛杉磯湖人25日在NBA盃與同城球隊快艇上演「洛城內戰」，球隊當家球星東契奇（Luka Doncic）此役火力全開，首節單節就轟下破隊史紀錄的24分、半場就有32分進帳，最終繳出43分「準大三元」成績單，加上另外兩巨頭詹姆斯（LeBron James）、里夫斯（Austin Reaves）各自發揮所長、轟炸籃框，終場湖人就以135：118擊敗快艇，拿下對戰快艇4連勝，也是近期5連勝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
前總管遭開除Davis感嘆「艱難」 傳下一戰復出對老東家湖人
達拉斯獨行俠球星 Anthony Davis 近期身陷交易流言與傷病困擾，他在今（26日）首度打破沉默，回應前總管 Nico Harrison 遭解僱一事，並對圍繞著他的交易傳聞表達看法。Davis 坦言對 Harrison 的離去感到「驚訝」，但也強調這是商業的一部分。此外，因小腿傷勢缺席近一個月的他，被列為「出賽存疑（Questionable）」，有望在週六對決老東家洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers）的比賽中復出。鏡報 ・ 20 小時前
NBA》感謝Hayes衝突時力挺 Dončić告知將代繳技術犯規罰款
洛杉磯湖人今天在兼為NBA盃賽事中主場135比118輕取同城宿敵快艇，從開賽前就因感覺地板過於濕滑而心情欠佳Luka Dončić在第4節尾聲勝負基本底定時搶籃板，卻被Kris Dunn從身後推一把，更加火大，2人爆發衝突時，Jaxson Hayes第一時間上前頂開Dunn，吞技術犯規。 Dončić除表達謝意外，還表示2000美元罰款自己包了。TSNA ・ 1 天前
NBA運彩分析》11/27 火箭內線戰力強悍火力猛 勇士雙星閃耀能蓋過禁區劣勢？
明天（27日）NBA例行賽火箭對上勇士之戰，明日是兩隊在NBA CUP小組賽的最後一戰，且雙方晉級機會渺小，火箭到訪最引人矚目的應當是Kevin Durant將作客面對前東家會蹦出何種火花，但日前傳出因「家庭事務因素」臨時缺陣，恐對炒熱比賽氣氛與團隊進攻火力帶來重大影響，反觀勇士剛結束辛苦的客場6連戰後，雖然日前吞下今年的主場首敗，但昨天在溫暖的主場立刻找回勝利的感覺中止3連敗，目前顯示主客場防守成績似乎存在極大差異，對雙方戰局後續走勢究竟會產生何種變化，由中華民國運動彩券發展協會（CSDA）的CK哥帶讀者一探究竟。Yahoo運動運彩通 ・ 1 天前
NBA》Stephen Curry今日數據 勇士賽程、直播資訊
金州勇士頭號球星Stephen Curry出戰NBA 2025-26賽季。Yahoo奇摩運動 ・ 12 小時前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
有片／嚇得整日不敢踏出房間！瑤瑤韓國租屋「遭男房東擅闖」爆衝突 前1天還曾敲門試探
藝人瑤瑤（黃喬歆）近期到韓國旅遊，卻遇上令人驚魂的住宿事件。上週三（19日）晚間，她在當地所入住的房間內時，竟被房東未經允許擅自開門，讓她嚇得整日不敢離開房間、甚至都沒吃東西。直到友人下班陪同前往當地警局報案，警方才協助她搬離。事件曝光後，引起網友熱議，也提醒旅客注意海外住宿安全。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 17 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
強冷空氣下週報到！直逼「大陸冷氣團等級」 專家：入冬腳步近了
明（28）日受東北季風影響，再加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，不過週六（29）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，氣象署指出，下週一（12/1）起至下週四東北季風再增強，溫度稍降。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預期下週二晚上開始南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，「將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 1 天前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 1 天前