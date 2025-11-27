NBA》雷霆馴狼摘10連勝 活塞中斷13連勝

尋求衛冕的雷霆，27日在亞歷山大狂砍40分、6籃板、6助攻帶領下，以113比105成功馴服灰狼，主場開季至今9戰全勝、10連勝輕鬆到手；康寧漢在關鍵時刻錯失追平罰球，活塞114比117不敵塞爾提克，隊史最佳13連勝止步。

「雖這只是例行賽，有些地方我們本可以做得更好，可惜我們並沒有發揮出最佳狀態。」活塞隊總教練比克斯塔夫表示，「我們仍然在比賽最後階段有機會贏球，但最終還是沒能把握住，所以種種因素加起來就足以說明問題所在，希望我們現在的狀態能比過往更好些。」

活塞落後3分時康寧漢在中場附近準備出手被犯規，經過錄影回放裁判判定他確實在投籃動作，康寧漢罰中前兩球，但第3球卻失手了，普里查德搶到籃板在比賽還剩2.4秒時兩罰全中。活塞有機會嘗試扳平比分，然而隨著對方成功抄截，活塞的連勝之路止步。

「我不會假裝這對我們來說無關緊要，畢竟這場比賽意義重大，我們都想成為歷史的見證者，但最終未能如願。」康寧漢說，「比賽已經結束了，關鍵在於我們如何應對，賽季還很長，我們還有很多事情可以去做，這就是我們現在的想法。」

西區兩大頂尖後衛展開對決，同時也是上賽季西區決賽對決戲碼，灰狼愛德華茲半場僅得6分，反觀亞歷山大12投7中飆進19分，壓著對手打，尤其最後4罰3中助雷霆鎖住勝局。