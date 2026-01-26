NBA／「飆風玫瑰」公牛1號球衣退役！最年輕MVP告別籃球 喬丹也獻上祝福
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導
公牛昨（25）日主場對戰塞爾提克的比賽前，公牛為指標球星「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）舉辦了1號球衣的退休儀式，現場多位退役球星到場見證，讓「風城永遠的1號」能在公牛主場對籃球做出告別。
此戰賽前，公牛規劃為隊史指標性球星羅斯進行球衣退役儀式，使其成為繼喬丹（Michael Jordan）、皮朋（ScottiePippen）、洛夫（Bob Love）以及史隆（Jerry Sloan）後第五位獲得球衣退役的公牛球星，其2010年代公牛時期隊友也到場，包含吉卜森（Taj Gibson）、漢米爾頓（Richard Hamilton）、諾亞（Joakim Noah）及丹恩（Luol Deng）等一同見證老隊友的榮譽時刻，甚至公牛兩大傳奇球星喬丹及皮朋也特別錄製影片祝賀並歡迎羅斯成為公牛主場上方飄逸的球衣之一。
綜觀羅斯的生涯，於2008被公牛隊以狀元身分選中，並在當季成功獲選年度最佳新秀，其生涯初期炫麗飄逸的球風吸引大量粉絲，在2010至11賽季，羅斯成功獲選年度最佳球員（MVP），成為NBA史上最年輕的MVP，但好景不長，其之後的生涯飽受傷病折磨，直至2024年9月26日，羅斯正式宣布退休，結束其15年NBA生涯。
羅斯的退役讓球迷感慨，若不是傷病，他的生涯成績可能不會如此浮浮沉沉，羅斯在記者會上表示，感謝芝加哥這座城市及他的球迷，另外，他之後除了觀看兒子比賽，可能不會再接觸籃球。值得一提的是，此場比賽公牛最後在赫爾特（Kevin Huerter）的致勝3分球下由公牛以114：111取勝，彷彿是在為「飆風玫瑰」獻上一個完美的結局。
更多FTNN新聞網報導
NBA／東契奇46分天神下凡 湖人作客輕取公牛
詹詠然宣布掛拍退役！詹皓晴發文祝福卻被酸爆 親回「搶資源」質疑
WBC／震撼彈！退役傳奇左投柯蕭 宣布披美國隊戰袍參戰2026經典賽
其他人也在看
NBA》柯瑞進佔歷史得分榜第19 勇士罕見20次抄截痛宰灰狼
勇狼之戰因為美國明尼蘇達的槍擊事件延期開打，勇士26日大比分111比85戰勝地主灰狼，還譜寫本季首見的單場20次抄截。勇士主將柯瑞（Stephen Curry）貢獻26分7助攻4抄截，順手達成歷史總得分榜第19名的里程碑。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
NBA／把紙吃了！快艇用「15-3」超狂戰績打臉球迷看衰言論
賽季初被視為「魚腩球隊」的快艇，甚至一度遭到自家球迷的嘲諷。一位報導快艇新聞的自媒體曾在去年底曾發文稱，如果快艇隊本季打出15勝3敗的戰績，他就要把這則貼文印出來吃掉。好巧不巧，就在去年底聖誕節...聯合新聞網（運動） ・ 19 小時前 ・ 發表留言
謝豐嶸、林裕軒入選2026芝加哥藝術博覽會「臺灣策展人交流計畫」
謝豐嶸、林裕軒入選2026芝加哥藝術博覽會「臺灣策展人交流計畫」 【記者蔡富丞/綜合報導】在文化部持續支持下， […]民眾日報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
MLB／道奇牛棚痛失愛女 公羊送上全隊簽名球衣暖心慰問
洛杉磯道奇牛棚左投維西亞（Alex Vesia）在世界大賽前夕突然暫離球隊，當時僅對外說明是「家庭因素」，直到賽季落幕後，他才在社群平台坦言，缺席關鍵戰役的原因，是與妻子痛失剛出生不久的愛女斯特...聯合新聞網（運動） ・ 19 小時前 ・ 發表留言
MLB／等不到承諾！ 麥卡臣喊話想繼續當海盜：還沒準備結束
匹茲堡海盜隊指標性球星、2013年國聯年度MVP麥卡臣（Andrew McCutchen），是否已經打完生涯最後一戰，答案至今仍未揭曉。39歲的麥卡臣在成為自由球員後遲遲未等到球團明確表態，近期...聯合新聞網（運動） ・ 2 小時前 ・ 發表留言
NBA／唐西奇狂轟46分、海斯秀胯下灌籃 湖人痛宰公牛
湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）今天碰公牛隊火力全開，全場轟進8記三分球在內的46分，率紫金軍團第一節尾聲取得領先後就握有優勢，最終以129：118收下近5戰的第4勝， 湖人雙星...聯合新聞網（運動） ・ 1 小時前 ・ 發表留言
NBA／字母哥小腿傷勢出現變數 老河流坦言「無復出時程」
公鹿隊核心「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）小腿傷勢拉警報，總教練「老河流」瑞佛斯（Doc Rivers）坦言，目前無法給出任何明確復出時間表。 安戴托昆波在上周...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前 ・ 發表留言
NBA》單週最佳球員出爐！金童「準大三元」制霸西區 暴龍Quickley生涯首獲獎
美國職籃NBA今天（26日）公布上週(第14週)東、西區單週最佳球員，西區由洛杉磯湖人「金童」Luk緯來體育台 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
MLB／喊達比修有決定退休了 教士記者爆錯料遭球迷炎上：有尊重他嗎？
教士隨隊記者艾西（Kevin Acee）25日搶先爆料日籍強投達比修有引退的震撼彈，不料隨後遭本人打槍，儘管艾西馬上更正自己的文章，但仍遭球迷痛罵，直呼這個報導錯的太離譜，還要達比修親自出面澄清，完全不尊重人太沒有水準。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 4則留言
太空人不放行！明星二壘手「阿土伯」Altuve確定缺席WBC
世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，原本被寄望再度披上委內瑞拉戰袍的太空人「阿土伯」Jose Altuve，確定缺席本屆賽事。MLB官網指出，Altuve在球團建議下，決定專心備戰新賽季，未出征WBC。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
NBA／灌籃大賽失色？麥克朗確定不挑戰4連霸
去年完成灌籃大賽3連霸的扣將麥克朗（Mac McClung），確定下個月不會挑戰4連霸，他的父親老麥克朗（Marcus McClung）證實這項消息。 老麥克朗明確告訴美國《ESPN》，兒子不會...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前 ・ 發表留言
NBA／「灌籃王」麥克朗宣布缺席 4連霸夢碎灌籃大賽恐失色
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導去（2025）年締造史無前例三連霸的「灌籃王」麥克朗（MacMcClung），確定不會出戰下月的全明星週末灌籃大賽，放棄挑戰...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
NBA》全明星賽未來之星挑戰賽名單公布 狀元Cooper Flagg領銜
達拉斯獨行俠前鋒Cooper Flagg是去年6月NBA選秀會狀元，他領銜美國時間週一公布的下個月在緯來體育台 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
NBA》好萊塢湖人隊，上限下限無極限【李亦伸專欄】
網路上有球迷戲稱湖人是NBA流量隊，不覺一笑，真貼切。Yahoo運動專欄 ・ 1 天前 ・ 2則留言
台中市第二選區市議員 綠營出現4搶3
九合一選舉，台中市第二選區（沙鹿、清水、梧棲），民進黨通過2+1，即除現任的市議員楊典忠及王立任2席外，將再提名一席，其中，曾任林佳龍幕僚的陳怡潔，最近已搶先推出與台中市長參選人何欣純聯合看板「議政就要純潔」 ，首波已懸掛50面，將與何欣純力拚市長、議員雙雙當選；另一名林東誼也有意爭取民進黨提名，日自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
NBA／班凱羅平魔獸、一分錢紀錄 騎士米契爾狂飆45分扮攪局者
去年在面臨主力群傷病問題仍打出佳績挺進季後賽的魔術隊，儘管本賽季輪替陣容變得更為穩定，卻始終無法打出破繭而出的成績，在近期苦吞3連敗後，今天作客騎士隊主場又遭到騎士一哥米契爾（Donovan M...聯合新聞網（運動） ・ 1 小時前 ・ 發表留言
MLB》「現在知道成為世界冠軍的感覺了」逗笑現場來賓 大谷翔平全英文領獎感言向妻子致謝
全美棒球記者協會（BBWAA）今天（25日）舉辦晚宴，表彰上賽季MVP、賽揚獎、年度最佳新人與年度最緯來體育台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
NBA》公牛退休Rose球衣 Jordan：為你開心
芝加哥公牛今天舉辦NBA史上最年輕MVP Derrick Rose的球衣退休儀式，傳奇球星Michael Jordan也送上祝福。最終公牛沒有在這值得紀念的日子漏氣，在主場以114比111力克東區戰績次佳的波士頓塞爾蒂克，奪下4連勝。TSNA ・ 1 天前 ・ 發表留言
NBA／回到曾待了7年的家 唐西奇笑稱還是會不小心走錯休息室
湖人隊巨星唐西奇（Luka Doncic）昨日回到老東家獨行俠主場美國航空中心（American Airlines Center）作戰，並最終帶領球隊116：110贏球。砍下全場最高33分的他，...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前 ・ 發表留言
NBA／浪費20分領先 鵜鶘末節強拉尾盤驚險拔馬刺
最多落後20分的馬刺隊，今天主場差點演出超級逆轉勝，憑藉第三節到第四節的跨節29：5猛攻要到領先，但最後5分鐘進攻當機，被鵜鶘回敬一波15：1強攻，最終鵜鶘仍以104：95奪下連勝。 鵜鶘靠第二...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前 ・ 發表留言