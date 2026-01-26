NBA／「飆風玫瑰」公牛1號球衣退役！最年輕MVP告別籃球 喬丹也獻上祝福

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

公牛昨（25）日主場對戰塞爾提克的比賽前，公牛為指標球星「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）舉辦了1號球衣的退休儀式，現場多位退役球星到場見證，讓「風城永遠的1號」能在公牛主場對籃球做出告別。

公牛於昨日為指標球星「飆風玫瑰」羅斯舉辦了1號球衣的退休儀式，其昔日公牛隊友也到場參加並獻上祝福。（圖／取自芝加哥公牛臉書）

此戰賽前，公牛規劃為隊史指標性球星羅斯進行球衣退役儀式，使其成為繼喬丹（Michael Jordan）、皮朋（ScottiePippen）、洛夫（Bob Love）以及史隆（Jerry Sloan）後第五位獲得球衣退役的公牛球星，其2010年代公牛時期隊友也到場，包含吉卜森（Taj Gibson）、漢米爾頓（Richard Hamilton）、諾亞（Joakim Noah）及丹恩（Luol Deng）等一同見證老隊友的榮譽時刻，甚至公牛兩大傳奇球星喬丹及皮朋也特別錄製影片祝賀並歡迎羅斯成為公牛主場上方飄逸的球衣之一。

羅斯的1號球衣飄逸於公牛主場之上。（圖／取自芝加哥公牛臉書）

綜觀羅斯的生涯，於2008被公牛隊以狀元身分選中，並在當季成功獲選年度最佳新秀，其生涯初期炫麗飄逸的球風吸引大量粉絲，在2010至11賽季，羅斯成功獲選年度最佳球員（MVP），成為NBA史上最年輕的MVP，但好景不長，其之後的生涯飽受傷病折磨，直至2024年9月26日，羅斯正式宣布退休，結束其15年NBA生涯。

羅斯的退役讓球迷感慨，若不是傷病，他的生涯成績可能不會如此浮浮沉沉，羅斯在記者會上表示，感謝芝加哥這座城市及他的球迷，另外，他之後除了觀看兒子比賽，可能不會再接觸籃球。值得一提的是，此場比賽公牛最後在赫爾特（Kevin Huerter）的致勝3分球下由公牛以114：111取勝，彷彿是在為「飆風玫瑰」獻上一個完美的結局。

