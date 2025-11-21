NBA》馬克西紀錄夜 七六人延長賽獵鹿
七六人明星後衛馬克西21日再次打出「天神降臨」表現，除了攻下生涯新高54分，其中包含正規賽最後7秒追平比數的兩罰俱中，更拿9助攻、5籃板、3抄截與3火鍋，帶領七六人123比114延長氣走地主公鹿。
馬克西昨天創造不少紀錄，除了把單場最高得分從52分推進到54分，更只花15場，成為史上最快達成單季500分、100助攻的控衛，也是本季第6位且是東區第1位「50分先生」，54分更是七六人隊史單場第9高。
兩隊此役都缺少前任年度MVP助陣，2023年MVP恩比德因為右膝傷勢，目前已經連續6場缺陣，2019與2020年MVP「字母哥」阿提托康波也因左側腹股溝拉傷，至少要缺席兩周，但七六人明顯比公鹿爭氣多了。
除了馬克西，才剛傷癒復出的保羅喬治，昨天也有21分、5籃板及3助攻，格萊姆斯替補拿下14分，今年選秀探花埃奇庫姆12分、10籃板；公鹿以攻下32分，且傳出生涯新高14助攻的羅林斯表現最佳，波提斯19分。
國王昨天除了迎來當家中鋒沙波尼斯因左膝半月板部分撕裂，至少缺席3到4周噩耗，更遭灰熊137比96狠狠痛宰，國王苦吞8連敗，目前戰績3勝13敗，位居西區倒數第2，僅領先西區墊底鵜鶘0.5場勝差。
拉文是國王昨天唯一發揮正常球員，他拿全隊最高26分，迎來本季首秀的基根莫瑞與韋斯布魯克各有11分，但迪羅薩僅打15分鐘拿7分，薛洛德投8中0、只得3分，國王總教練克里斯提已被謠傳是下一個被開除的教頭。
