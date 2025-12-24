NBA》馬刺勝雷霆 10天內兩度擊敗聯盟霸主

馬刺24日靠著板凳悍將凱爾登強生的25分，以及二年級生史蒂芬卡斯爾貢獻24分，以130比110在10天內兩度擊敗聯盟霸主，取得7連勝獨居西區老二。

馬刺「中興少主」文班亞馬因左小腿拉傷連續從11月中缺席1個月12場比賽，10天前在NBA盃4強賽復出，隨即帶領球隊險勝雷霆，順利闖進決賽，此役是他連續第6場以替補球員身分出場，9投5中攻下12分，不過他連續101場有阻攻的紀錄卻就此終結，然而馬刺高層很高興他能上場比賽，畢竟幾天前他的狀態還被列為每日傷兵名單。

馬刺在過去17場比賽中贏了14場，躍升至西區第2；尋求衛冕的雷霆，自賽季初取得24勝1敗絕佳戰績後，近5場比賽輸掉3場，這場敗戰也是本季最慘痛的一次，此前3場失利的分差分別為2分、2分和5分。

亞歷山大22投中14，33分、8助攻，連續101場得分超過20分，繼續保有NBA史上第2長紀錄，可惜霍姆格倫陷入低迷僅得到7分，孤軍奮戰的結果就是慘敗收場。

東契奇因為小腿拉傷缺陣，少了攻擊核心的紫金軍團只能倚賴昔日老大哥詹姆斯23分撐場面，可惜防守體系崩潰，最終湖人108比132不敵太陽。太陽先發五虎得分皆上雙，狄隆布魯克斯25分，戴文布克21分，第3節45比29攻勢奠定勝利基礎。