NBA／騎士後衛葛蘭特「右腳趾受傷」 缺陣至少一週
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導
克里夫蘭騎士隊近日傳出傷兵消息，主力控衛達里烏斯・葛蘭特（DariusGarland）因右腳大拇趾一級扭傷，球隊宣布他將休養至少7到10天，後續再視恢復狀況評估復出時間，短期內確定缺陣。
葛蘭特是在上周對戰費城76人的比賽第三節中途受傷，當時他在一次失誤後倒地，隨後由隊友攙扶回板凳，並不久後返回休息室。該場比賽他僅出賽23分鐘就攻下20分，而隊友多諾萬・米契爾（DonovanMitchell）則火力全開，單場轟下35分，其中第三節獨拿20分，幫助騎士以133：107擊敗76人。
事實上，葛蘭特不是第一次因腳趾傷勢影響球季，上季他就因左腳趾傷勢影響季末與季後賽表現，並接受手術、延後開季；如今右腳再度受傷，難免讓球迷捏把冷汗。
本季葛蘭特出賽25場，繳出場均17.9分與6.9助攻的成績單。月底即將滿26歲的他，曾兩度入選明星賽，是騎士後場不可或缺的核心。
克里夫蘭騎士隊目前以24勝19敗暫居東區第5，葛蘭特至少缺席一週，預計將錯過至少4場比賽，其中包括對上衛冕軍雷霆的硬仗。
更多FTNN新聞網報導
打鐵大戰！ 火箭110：105險勝無「蟻人」灰狼
才剛續約就想走？勇士前鋒庫明家傳出主動要求交易
NBA／老柯瑞球衣退休 黃蜂隊史第二人
其他人也在看
NBA》庫明加連13場遭冷凍！已經喊出「賣我」 前勇士球員：最大問題在於總教練
勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的「苦命」人生再度上演，在接連被冷凍後，近期他終於喊出「賣我」，前勇士球員帕金斯（Kendrick Perkins）更將矛頭指向柯爾（Steve Kerr），認為就是柯爾不信任庫明加導致雙方決裂。1月15日交易大門開啟後，庫明加團隊立刻向勇士提出申請交易，庫明加的交易申請，是過去一個月所有矛盾的集中爆發，這已經是他連續第13場比賽被教練團DNP（禁止出場），表面原因是背部緊張，但聯盟皆知，這更多是勇士在保護即將出售的「交易資產」，防止他在交易截止日前受傷貶值。《ESPN》記者史雷特（Anthony Slater）報導指出，過去幾週勇士一直在評估庫明加交易價值，消息指向國王是最感興趣的一支球隊，而勇士則希望用庫明加換回到期合約，不過目前尚未有實質進展。然而，《ESPN》球評、前勇士球員帕金斯（Kendrick Perkins）直接將矛頭指向勇士總教練柯爾（Steve Kerr），他說，自前總管邁爾斯（Bob Myers）離任後，勇士已陷入「組織功能失調」，不僅搞砸湯普森（Klay Thompson）去留，更讓柯爾與庫明加徹底決裂，親手壓低麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 2
NBA／湖人想找3D側翼！「2主力」恐被打包
[NOWnews今日新聞]NBA洛杉磯湖人近13場苦吞8敗，戰績滑落到西區第6，傳出有意向金州勇士交易來前鋒庫明加（JonathanKuminga）。美國《YahooSport》記者歐康納（Kevin...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
NBA》湖人慘輸拓荒者 LeBron：第1節哨音來得很快
洛杉磯湖人今天無法克服第1節就被波特蘭拓荒者攻下40分，陷入13分落後的劣勢，最終在客場以116比132吞下近6戰第5敗。賽後湖人球星LeBron James抱怨裁判的吹判尺度，讓他們的防守變得困難。TSNA ・ 19 小時前 ・ 16
NBA》拓荒者首節22罰埋下爭議 湖人主帥JJ Redick批裁判亂吹一通
洛杉磯湖人今天（18日）作客波特蘭拓荒者，裁判吹判再度成為賽後焦點。拓荒者第一節獲得多達22次罰球機緯來體育台 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
NBA》油箱還有油！衛少三分命中率寫生涯新高 化身國王「三冠王」
沙加緬度國王37歲球星「衛少」Russell Westbrook，今天（17日）對戰華盛頓巫師展現火緯來體育台 ・ 1 天前 ・ 2
PLG／每場對手得分都破百！洋基工程22分慘敗 開季7連敗創聯盟最慘紀錄
洋基工程18日作客台鋼獵鷹，不料只有在首節打出拉鋸戰，次節開始完全抵擋不住獵鷹的得分攻勢，最終以103：125慘敗，不但寫下聯盟最差開季7連敗，本季還沒有一場比讓讓對手得分低於100分。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 發表留言
NBA/愛德華茲轟55分破紀錄白搭！文班亞馬在家無人能擋
灰狼球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）今作客聖安東尼奧狂飆55分，雖創下個人生涯單場得分新高，也追平灰狼隊史紀錄，然而最終仍以123比126不敵馬刺。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
莫蘭特駁交易傳聞 秀灰熊刺青表忠誠
[NOWnews今日新聞]曼菲斯灰熊當家球星莫蘭特（JaMorant）對於近期圍繞在他身上的交易流言，給出了一個最直接且霸氣的回應。在今(19)日於倫敦舉行的NBA海外賽中，傷癒復出的Morant全場...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 1
TPBL／梅克克服時差首秀飆25分 史東卻遭「冷凍」！戰神主帥給出解釋
台北台新戰神18日迎戰新竹攻城獅，有「全美五星高中生」美明的洋將梅克也迎來首秀，雖然他獨拿全隊最高25分、8籃板，最終仍無法帶領戰神獲勝，以98：101吞下2連敗，不過賽後戰神總教練許皓程仍給他表現打滿分，同時也解釋為何讓另外一位洋將史東「坐冷板」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
TPBL／戰神剩雙洋將慘敗 新兵梅克臨時缺賽原因曝！賽前熱身竟險些睡著
台新戰神17日迎戰中信特攻，儘管前3節打完只有3分落後，但決勝節一開始就被拉出一波0：8，分差馬上變成雙位數，終場以79：95吞敗，賽前戰神原本有意讓新洋將梅克亮相，不過最後因為時差關係沒有出賽，總教練許皓程透露梅克賽前一度差點睡著，才勸退他先休息調整狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
差點大場面！ 張宗憲槓杰倫「遭驅逐」 夢想家收3連勝｜#鏡新聞
繼續來關心台籃戰報! 新北國王昨天(1/17)在客場交手夢想家，兩隊在比賽過程中衝突不斷! 洋將杰倫整場比賽和張宗憲有兩度爆發口角，終場衛冕軍國王更以多達20分差輸球，對此總教練洪志善賽後怒噴，這個聯盟就是這樣，認為主客場哨太過偏頗。鏡新聞 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
好交情無償挺／獨家！為省錢只買詞曲版權 Ella重現經典廠商心驚驚
Ella陳嘉樺去年底在長沙展開「It's Me艾拉主意」巡迴演唱會，演唱〈波斯貓〉〈不想長大〉及〈I.O.I.O〉等S.H.E時期的金曲時，背景仍襯有Selina與Hebe的歌聲，讓歌迷一度以為S.H.E要驚喜合體。本刊接獲消息，指Ella向前東家華研唱片買下15首歌的詞曲版權，只為重現經典，但並沒買重製曲版權。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 12
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 30
MLB》道奇Betts證實退休時間 為了兒女要做到
洛杉磯道奇明星游擊手Mookie Betts證實，他在目前這張12年3.65億美元（約新臺幣115.4億元）合約於2032年球季結束時，就會從大聯盟球員身份退休。之所以現在就能做出這個決定，是為了自己的兒女。TSNA ・ 1 小時前 ・ 3
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 3 小時前 ・ 4
台南變天了？吳子嘉揭陳亭妃終局 立委補選驚爆林飛帆大戰「他」
民進黨台南市長初選民調出爐，2026選舉將由陳亭妃對上國民黨的謝龍介。媒體人吳子嘉昨分析選情，斷言陳亭妃應該會選上，接下來的立委補選大戰，他認為會由國安會副秘書長林飛帆對上無黨籍前台南市議長郭信良，若無意外應是郭贏。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 108
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 19 小時前 ・ 27
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 34
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 26
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷
痛苦低溫「10度殺」來了！ 強風潑濕連續技非常寒冷EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2