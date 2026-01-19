NBA／騎士後衛葛蘭特「右腳趾受傷」 缺陣至少一週

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

克里夫蘭騎士隊近日傳出傷兵消息，主力控衛達里烏斯・葛蘭特（DariusGarland）因右腳大拇趾一級扭傷，球隊宣布他將休養至少7到10天，後續再視恢復狀況評估復出時間，短期內確定缺陣。

葛蘭特是在上周對戰費城76人的比賽第三節中途受傷，當時他在一次失誤後倒地，隨後由隊友攙扶回板凳，並不久後返回休息室。該場比賽他僅出賽23分鐘就攻下20分，而隊友多諾萬・米契爾（DonovanMitchell）則火力全開，單場轟下35分，其中第三節獨拿20分，幫助騎士以133：107擊敗76人。

事實上，葛蘭特不是第一次因腳趾傷勢影響球季，上季他就因左腳趾傷勢影響季末與季後賽表現，並接受手術、延後開季；如今右腳再度受傷，難免讓球迷捏把冷汗。

本季葛蘭特出賽25場，繳出場均17.9分與6.9助攻的成績單。月底即將滿26歲的他，曾兩度入選明星賽，是騎士後場不可或缺的核心。

克里夫蘭騎士隊目前以24勝19敗暫居東區第5，葛蘭特至少缺席一週，預計將錯過至少4場比賽，其中包括對上衛冕軍雷霆的硬仗。

