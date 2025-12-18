NBA》騎士被牛撞飛 近10戰吞7敗

上賽季64勝18敗稱霸東區的騎士，即便在季後賽慘遭溜馬狙擊止步次輪，陣中仍擁有米契爾、莫布利、加蘭和傑瑞特艾倫等四大巨頭，依舊具有奪冠實力，本季卻因高層的錯誤戰術方針而迅速沉淪，18日再以111比127不敵公牛，近10戰吞7敗，距離奪冠之路漸行漸遠。

騎士上個賽季打出15連勝的開季戰績，單季3度寫下超過10連勝的狂傲紀錄，力壓東區眾多豪門。季後賽首輪直落4橫掃熱火，沒想到次輪竟以1比4爆冷出局。

這個結果讓球團高層動了心思，今夏放走了替補悍將傑若米，從公牛手中引進「球哥」朗佐鮑爾，可惜朗佐鮑爾如同軟腳蝦，場均得分滑落至5.6分，創生涯新低。

緊接著球隊又下達將四巨頭合體的模式改變為由米契爾與莫布利的雙核心陣容，導致昔日另兩巨星加蘭和傑瑞特艾倫大權旁落，這種方式削弱了兩人的戰力，間接摧毀了上個賽季好不容易重新組建成的騎士軍團。

騎士本季總薪資2.421億美元，光是要上繳聯盟的豪華稅就多達1.49億美元，高居聯盟第1，尤其是球隊5名先發球員加蘭、米契爾、杭特、莫布利和傑瑞特艾倫加起來就超過1.7億美元，位列全聯盟薪資最高的先發五虎將。

可惜在經過28場例行賽考驗後，唯有場均30.7分、4.7籃板、5.5助攻的米契爾仍維持在高端戰鬥力行列，賦予眾望的莫布利場均貢獻19.1分、9.3籃板、4.1助攻，他的進攻能力距離聯盟頂級中鋒還有段差距，更別說想要擠升為一級豪門的二當家之位。

騎士目前戰績15勝13敗排東區第9，相對於上季直到今年3月才吞下第13敗，短短半年時間就從雲端跌落凡塵，令人不勝唏噓。