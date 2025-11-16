NBA》鵜鶘開除威利格林 波雷戈暫代兵符

今年開季帶領鵜鶘只拿2勝10敗，排名位居西區墊底的鵜鶘總教練威利格林，終在16日由鵜鶘官方宣布正式遭到解僱，結束他擔任鵜鶘4年多的總教練生涯，也成為NBA本季第一位提前「下台」的總教練。

鵜鶘兵符將會暫時交給助理教練波雷戈，代表今天上午8點鵜鶘主場迎戰勇士，將是波雷戈暫代鵜鶘總教練的處女秀，波雷戈曾在2015年暫代魔術兵符，隨後2018到22年期間擔任黃蜂主帥，執教戰績148勝183敗。

44歲的威利格林，生涯初期擔任過勇士與太陽助教，2021年7月成為鵜鶘總教練，帶領鵜鶘4個多球季，總計拿下150勝193敗，雖兩度闖進季後賽，卻都止步首輪，本季早已謠傳球員對他的胡亂調度與訓練方式產生不滿。

「經過審慎評估，我們做出更換總教練的艱難決定，」鵜鶘籃球事務執行副總裁喬杜馬斯表示，「我對威利格林懷有最高的敬意，衷心感謝他過去對於鵜鶘球隊與紐奧良社區做出的貢獻，祝福他和家人未來一切順利。」

原本力挺威利格林的鵜鶘老闆蓋爾班森，昨也改口表示，喬杜馬斯負責籃球事務決策，作為業界頂尖籃球智囊，她相信喬杜馬斯可以做出正確決定，「我對威利格林懷有極大的欽佩與尊重，但這是個殘酷行業，做出這樣決策確實很難。」