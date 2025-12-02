NBA》16戰苦吞14敗 快艇瀕臨崩潰

擁有里歐納德、哈登、祖巴茲、畢爾與保羅五巨頭的快艇，最近16場竟吞下14敗，尤其是2日對熱火時第2節被對手打了30比2攻勢，最終123比140苦嘗5連敗，慘況就連快艇隨隊記者拜利也看不下去，直言球隊崩盤太快，歸根究底在於總管弗蘭克林在休賽期間引援政策失敗。

快艇在第2節剩下6分36秒時靠著祖巴茲的補籃得分46比44成功超前，然而接下來卻出現長達5分半多鐘得分乾旱期，熱火抓住機會狂轟猛炸，反取得74比48領先28分優勢。第3節再以12比0攻勢將差距擴大至32分，讓比賽失去懸念。

快艇目前5勝16敗，創下自2010-11賽季4勝17敗以來的最糟糕開季戰績。拜利分析，弗蘭克林在休賽季期間放走諾曼鮑威爾、引進約翰柯林斯的操作，徹底葬送球隊打進季後賽希望，因為鮑威爾逐漸在熱火找到定位；成為教頭史波斯查麾下得力大將，柯林斯身背2650萬美元到期合約，則只繳出「高薪低能」的場均12分、4.3籃板。

此外，里歐納德傷勢反覆不定，哈登獨木難撐大廈，畢爾髖部骨折賽季報銷，40歲傳奇控衛保羅徹底淪為替補奇兵，祖巴茲與布魯克羅培茲兩大內線威脅性不足。下半場幾乎都坐在冷板凳的哈登，賽後甚至破口大罵總教練泰隆盧啥都不會，要求球團將他交易出去，或者是換掉總教練，讓這場茶壺內的風暴愈演愈烈。