NBA》Butler缺席不要緊 勇士全員皆兵輕取黃蜂

金洲勇士今（18）日在大通中心主場迎戰夏洛特黃蜂，勇士開局首節取得領先優勢後就沒有再落後過，終場以136：116拿下3連勝。

本場比賽勇士明星前鋒Jimmy Butler因私人因素臨時無法上場，不過勇士裡應外合，首節就砍39分率先取得領先，下半場易籃後雖然黃蜂一度展開追分，不過勇士仍靠著Stephen Curry與Draymond Green的「綠咖哩」組合，力抗黃蜂隊反撲，在第三節以43：37，再度將比分拉開。

儘管勇士主將Stephen Curry僅得14分5助攻，不過勇士全員皆兵，Draymond Green全場14投8中得到20分並送出6次助攻，其他球員也都有貢獻，全隊共有8位球員得分上雙。黃蜂方面，則是由年輕小將Brandon Miller的28分與新秀神射手Kon Knueppel進帳24分為最佳。

本場比賽對勇士戰績來說相當關鍵，由於開季時勇士的賽程相較其他球隊而言，因客場數與背靠背出賽安排較多，開季時戰績始終在5成勝率上下徘徊，不過回到主場後開啟了一段連勝，近期加上此役後6戰5勝的狀況也相當不錯。

雖然勇士戰績排名依然停留在西區第八，不過已經追近第七名的鳳凰城太陽到僅1.5場勝差，且離第5的休士頓火箭隊也僅僅只有兩場勝差。接下來勇士還有兩場主場賽事才會動身前往達拉斯與明尼蘇達展開客場之旅，有機會繼續將排名持續往上提升。