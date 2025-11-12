NBA》Curry回歸狀態不佳 雷霆126:102輕取勇士
金州勇士今（12）日作客對戰奧克拉荷馬雷霆，面對衛冕軍攻防一體的強勢來襲。勇士本場可說是打得毫無還手之力，雖然迎來球隊當家球星Stephen Curry的回歸，但整場手感冰冷，全場3分球5投僅中1，比賽在第三節早早定調，最終由雷霆以126:102大勝勇士隊。其中以雷霆新科MVP Shai Gilgeous-Alexander得到28分5籃板11助攻最為出色。
上半場開賽勇士隊原先靠著老將Jimmy Butler、Stephen Curry與Draymond Green的三人配合打出一波不斷咬助比分，奈何全隊的外線實在鐵到不行。「老三角」屢屢製造出外線空檔，但奈何隊友們就是無法投進籃框，進攻空間沒法打開，前兩節的三分命中率甚至不到3成。且失誤不斷，光是上半場就發生了12次失誤，不斷遭到雷霆轉換快攻得分。
防守也時也經常落位不到，多次被雷霆輕鬆空切完成上籃。上半場打完，雷霆已經以63:44的比分大幅領先。值得一提的是，第二節2:29的時候，出現一次爭議行犯規吹判，勇士前鋒Draymond Green因不滿判決，對裁判表示抗議，遭吹罰一次技術犯規。
第三節開始，勇士接連被雷霆的外線與身體接觸，不斷投進三分與製造犯規站上罰球線，一度將分差拉開到近30分。勝負早早失去懸念，最終節在換下主力球員後，勇士以24分的巨大分差輸球，勝率再次回到5成(6:6)，而雷霆則持續以(11-1)的戰績，坐穩聯盟龍頭。
賽後勇士總教練Steve Kerr表示上半場的失誤太多，也稱讚雷霆是支防守強悍的隊伍，球隊想贏球就必須做出正確的判斷。Curry本場傷癒歸隊，但狀態不佳，且在第三節開頭就陷入5犯麻煩，無法獲得足夠上場時間，全場僅以13投中4包括一記三分球得11分。金州勇士將於明（13）日背靠背前往客場迎戰聖安東尼奧馬刺。屆時輪休的陣中老將Al Horford預計將能回歸。
