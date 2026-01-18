NBA》Steve Kerr：73-9最佳戰績 不可能打破

雷霆隊本季戰績35-8傲視全聯盟，外界不斷傳出是否有可能超越10年前由金洲勇士所創下的73-9最佳戰績，勇士總教練Steve Kerr認為，「大概一個月前，我覺得他們（雷霆）有機會。但大多數球隊不會為了打破紀錄去拚搏，這太難了，所以我猜這大概不會有人能夠打破。」

奧克拉荷馬雷霆隊在開季時表現出強大的統治力，在陣中球星Shai Gilgeous-Alexander的帶領下，雷霆隊以24勝1負的戰績追平了勇士隊史單季最佳開局紀錄。但儘管雷霆隊目前仍高居聯盟榜首，但他們已不再是不可戰勝的球隊。在今日客場輸給邁阿密熱火隊後，他們的戰績已經降至35勝8負。

廣告 廣告

曾執教2015-16賽季73-9的金洲勇士總教練Steve Kerr今（18）日指出，雷霆雖然在本季展現出強大的宰制力，但當年73-9的最佳戰績紀錄，他們仍然不太有機會打破。Kerr說：「大概一個月前我覺得他們（雷霆）有機會。」

Kerr強調，如果要超越這項紀錄，除了陣容完整以外，還必須全對整個賽季保持健康、同時還要再多一點點運氣成分，「大多數球隊不會為了打破紀錄去拚搏，這太難了，所以我猜大概不會有人能打破。」

對於曾創下紀錄，卻在總決賽中輸給克里夫蘭騎士對因而錯失總冠軍，Kerr表示：「對我來說很遺憾，但同時也對那年球隊的成就感到不可思議。」他直言球隊並沒有對這件壯舉做出過多的，「我們只掛布條記錄，此外，我們不討論這件事。」

今（18）日金洲勇士隊在主場以136：116的分差輕取夏洛特黃蜂，戰績來到24勝19敗，排名西區第八，接下來將繼續在主場迎戰熱火與暴龍，然後再進行客場4連戰。