NBA》Trae Young轉戰巫師 和C.J McCollum互換東家

NBA今（8）日出現重磅交易，亞特蘭大老鷹與華盛頓巫師達成交易，主控球星Trae Young將與後衛C.J McCollum互換東家。

亞特蘭大老鷹近兩季都傳出要將Trae Young交易出去的風聲，今天塵埃落定，華盛頓巫師將送出後衛C.J McCollum與射手Corey Kispert，換取Trae Young，且這筆交易不含任何選秀權互換。

近年來亞特蘭大老鷹戰績不理想，雖然5年前曾靠著Trae Young與John Collinsㄧ度殺進東區決賽，和當年冠軍密爾瓦基公鹿鏖戰6場才敗下陣。但此後，儘管老鷹引進明星後衛Dejounte Murray與Young組成雙槍搭檔，但球隊仍然止步首輪，近三年更是沒有季後賽可打。

Trae Young作為球隊門面在老鷹隊效力七年，於2018年第5順位被達拉斯獨行俠選中，並立刻交易至亞特蘭大。場均能繳出25.8分9.8助攻3.5籃板的數據，生涯總助攻數、三分命中數都是隊史第一，是近代有著優秀射術的傳統控球代表。

雖然有著聯盟頂尖的組織與進攻能力，但薄弱的身材對球隊的防守也帶來不小的負擔。本季Young更是因傷只留下10場的出賽紀錄，場均數據跌至19.3分8.9助攻，且球隊僅有2勝8敗尷尬戰績。

老鷹當家球星Trae Young被交易至巫師隊。（圖／翻攝自NBA官網）

送出C.J McCollum與Corey Kispert交換Trae Young的巫師，旗下McCollum是聯盟老將後衛，擁有出色的單打能力與投射技術，是聯盟菁英級別的得分手。本季在巫師因球隊定位的關係，得分下滑至18.8分。

Kispert則是傳統的小前鋒射手，生涯三分命中率接近4成，但本季因傷缺席多場比賽，場均僅留下9.2分2.3籃板與1.6顆三分球命中的成績。

外媒普遍認為，這是巫師重建、步入下一階段，憑藉Young的頂尖組織與火力，帶領巫師陣中的年輕小將們更上層樓，巫師也能將球隊薪資壓低在豪華稅線以下，並且預計可以為休賽季留下高達4600萬的薪資額度，足夠再簽約一名全明星球員做補強。

C.J McCollum透過交易將前往亞特蘭大老鷹。（圖／翻攝自Washington Wizards官網）

NBA為防止有錢的球隊無限制燒錢，影響公平性，設豪華稅線，若球員薪資超過豪華稅必須繳納罰款，今年約為1.88億美元。

送出當家控衛的老鷹，也被外界解讀，要重建新體系，換來老牌的得分手與菁英級射手，提升外圍火力。此外，McCollum僅剩一年3000萬的到期合約，老鷹也騰出薪資空間，為未來其他球星留下後路。

不過老鷹目前送走Trae Young後，並沒有一位可靠的控球後衛，可以控制場上比賽節奏，也為球隊本季的戰績埋下隱憂。