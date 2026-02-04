NBC女主播8旬母失蹤 警初判：被人強行帶走

美國家喻戶曉的主播、NBC國家廣播公司晨間節目《TODAY》主持人格思里（Savannah Guthrie）的母親南西，日前驚傳在亞利桑那州圖森的住家失蹤，現年84歲的南西於1月31日失聯，警方在現場發現不明血跡，研判案情不單純，初步認為她可能遭人強行帶走；另有媒體爆料，警方疑似收到歹徒寄送的勒索信，要求支付贖金。

NBC女主播母疑遭綁架 川普考慮派FBI救援

南西至今下落不明，消息曝光後震驚全美，就連美國總統川普也高度關切。儘管格思里過去曾公開批評川普，但川普仍表示與她關係友好，除了承諾親自致電慰問外，也考慮動用更多聯邦資源協助救人。

女主播發聲「為母禱告」 民眾提供線索有獎金

受此影響，格思里原定前往義大利採訪米蘭冬奧的行程已全數取消，她也在社群平台發文，懇請外界持續為母親祈禱。當地警長辦公室則設立專線，對提供關鍵線索、協助破案的民眾，最高提供2500美元、約新台幣8萬元的獎金。

