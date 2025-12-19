NBC：川普未排除與委內瑞拉開戰可能性

（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國國家廣播公司新聞網（NBC News）今天獨家報導，美國總統川普昨天接受電話採訪時表示，他未排除與委內瑞拉開戰的可能性。

川普接受NBC News電話採訪時指出：「我不會排除，不會。」他還說，委內瑞拉海域附近未來還會有更多油輪被扣押。

但川普拒透露他是否有意推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。他表示：「他（馬杜洛）完全清楚我的意圖。他比任何人都更清楚。」

川普16日下令對進出委內瑞拉的受制裁油輪實施封鎖，擴大對馬杜洛的施壓。美國近期曾在委內瑞拉外海扣押1艘油輪。（編譯：陳正健）1141219