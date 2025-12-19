NBC：川普稱不排除與委內瑞拉開戰

根據美國廣播公司新聞網(NBC News)今天(19日)刊出的專訪，美國總統川普(Donald Trump)在電話訪問中說，他不排除與委內瑞拉開戰的可能性。

川普18日接受NBC訪問說：「我不排除(開戰)，沒有。」

川普同時指出，美國可能會在委內瑞拉近海進一步扣押油輪。美方上週已在委內瑞拉外海扣押一艘遭制裁的油輪。

川普在訪問中警告說：「如果他們愚蠢到繼續航行，那就會一路被帶回我們的港口。」

川普16日下令對進出委內瑞拉的受制裁油輪實施封鎖，擴大對委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)的施壓。美國近期曾在委內瑞拉外海扣押1艘油輪。

在這次NBC的訪問中，川普拒絕說明他的最終目標是否是推翻馬杜洛，只表示：「他非常清楚我要什麼。」川普並補充說：「沒有人比他更清楚。」

馬杜洛則指控，美國此舉意在推翻其政權，並奪取這個石油輸出國組織(OPEC)成員國的石油資源。委內瑞拉擁有全球最大的原油儲量。