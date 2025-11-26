NBI指數創新高！海外生技醫療基金受惠 法人這樣說

追蹤生技股的美國NBI指數，昨(25)日創新高，統計今年以來大漲33.7%；追蹤全球醫療保健產業的MSCI世界醫療保健指數，今年也上漲12.3%，顯示2025年美股表現，並非科技股一枝獨秀，生技醫療產業也有一片天。

海外生技醫療基金，績效也連帶強彈，統計今年以來表現最好的新光全球生技醫療基金，績效上揚逾2成，安聯、富蘭克林華美、凱基、PGIM保德信、野村旗下基金，今年來也有兩位數報酬。

法人表示，近期市場多空訊息交錯，股市高檔震盪，雖市場傳出，白宮國家經濟委員會主任哈塞特，被視為下任聯準會主席熱門人選，帶動10年期殖利率跌破4%、12月降息預期升高達85%，有利提升風險資產偏好，但機構法人看2026年美股展望，仍以審慎樂觀為主軸，資產配置鎖定成長與防禦產業並重，除AI科技股繼續獨領風騷，生技醫療類股後勁亦不可小覷。

新光全球生技醫療基金經理人歐陽禎儀表示，11月以來NBI及MSCI世界醫療指數雙雙上漲，尤其是MSCI世界醫療指數漲幅9.2%領先NBI的7.39%，顯示11月全球醫療類股迎來重大股價催化劑，包括美國政府與禮來、諾和諾德達成最新GLP-1協議，因過去市場最擔心GLP-1大幅降價，政府正式給出減重藥的價格路徑後，市場疑慮大幅下降。

另外，先前困擾醫藥政策的MFN（最惠國）藥價風險，已快速淡化；FDA 加速修訂罕見疾病治療的快速通道與審批政策，也開始幫助小型生技公司降低臨床試驗與審批障礙，有效改善整體生技醫療產業明年前景、並提振市場投資人信心。

值得注意的是，生技醫療類股儘管今年以來股價波段漲幅強勁，但從整體產業平均本益比來看，現階段仍屬價值窪地，包括大型製藥股平均本益比，相對於美股S&P 500指數，至少仍有7%的估值折價需收斂。

展望2026年，新光全球生技醫療基金投資團隊看好心臟病學創新藥及療法，即進入新黃金時代，除心血管市場將成為2026年生技藥廠的核心主力產品外，加上醫療政策風險逐步解除，使美國大型製藥股在今年甚至到明年，基本面出現估值修復契機，股價有望重新回歸合理估值表現。

投資建議上，可優先布局具有明確催化劑或產品線突破的領導企業，而具備強勁成長催化劑的重點生醫標的股，包括現階段仍被市場低估的心肌病治療市場機會、HIV預防注射劑、減重藥和心血管藥物、阿茲海默症早期治療領域藥等，都具備中長期投資價值。

投資專家表示，產品線越齊全的中大型新藥股，將繼續成為2026年生技醫療產業投資亮點，至於中小型醫藥股，預估在2026年聯準會降息、生醫產業併購題材帶動下，股價也有機會回溫，建議投資人想追求美股穩健投資，可以選擇全球生技醫療基金，透過投資團隊主動選股，精挑成長潛力強勁、估值合理低估的優質企業，掌握中長期波段報酬表現，或定期定額作中長期投資，分散風險並穩健補捉成長契機。

