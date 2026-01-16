NCAA、NBA球員涉入全球最大假球案 26人遭訴「模式源自中國」

NBA去年爆發震驚全球的賭博案，美國聯邦檢察官15號再公布一起涉及美國大學籃球NCAA的假球案，多達26人遭到起訴，其中包括現役球員。調查指出，假球模式是在中國CBA聯賽執行後帶進美國，大學球員收賄在比賽中放水，讓不法人士操控賭盤獲利。

多達17支NCAA球隊「39球員涉案」 共26人遭起訴

檢方表示，這起美國大學籃球假球案，涉及多達17支NCAA一級球隊，39名球員在過去兩個球季、數十場球賽遭到操縱，讓不法分子透過運動賽事賭博，累積高額不法獲利。

共有26人遭起訴，當中20人是過去兩季NCAA一級球隊球員，部分還是現役。調查指出，這套假球模式源自中國，涉及前NBA球員。

檢方追查，這些操縱者2023年先開始在中國操縱比賽，成功獲利之後，把這套假球模式帶到美國。前NBA芝加哥公牛隊後衛布萊肯尼去CBA發展時，不但接受打假球，還邀請隊友參與。

集團供NCAA球員每人1-3萬美金 要求比賽中放水

而操縱集團將魔爪伸向美國NCAA，提供每位參與球員1萬到3萬美元，相當於最高94萬台幣的賄賂，要球員在比賽中放水，藉此操控賭盤。

美國聯邦檢察官梅特卡夫指出，這是一起涉及廣泛的國際犯罪陰謀，危及了體育運動本身的誠信，一旦這種情況發生，司法部將介入，保護這項美國生活中神聖的制度。

美國聯邦檢察官梅特卡夫。圖／CNN、路透社

起訴名單中，至少有兩人涉入去年的NBA賭博案，美國FBI、司法部及相關當局強力打擊假球與賭博歪風，但相關爭議接二連三，衝擊球迷對體壇的信心。

國際中心／張立德 編譯 責任編輯／洪季謙

