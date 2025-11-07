NCC人事全封殺！卓揆怒：沒誠信只有在野黨的會過、誰敢冒險合作？

行政院長卓榮泰和財政部長莊翠雲在立院院會備詢。 圖：張良一/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 立法院今(7)日行使國家通訊傳播委員會4名被提名人同意權行使，國民黨團、民眾黨團都投下反對票，全面封殺。行政院長卓榮泰下午到立院備詢時就帶著怒氣說，「難道他們4位一無是處嗎？難道所有投反對票的委員，沒有一個人稍微動心嗎？結果是黨意凌駕一切」、「只有在野黨的人選才會被通過，行政院提出的人選一定被封殺」、「像今天這個樣子，那會造成歷史的大錯，誰都不敢冒這個風險」。

卓榮泰說，「所以，今天讓我們看到，完全沒有誠信，完全沒有合作基礎，我非常非常的非常的遺憾，不要說行政院沒有遞出橄欖枝，我把整個橄欖園的一段都遞出來了，結果沒有得到任何善意的回應。我覺得，這樣要讓我們重新思考未來合作的模式。」

對於今日上午4名NCC被提名人同意權行使被封殺，卓榮泰今日下午接受民進黨立委郭昱晴質詢表示，行政院感到非常遺憾，NCC是個獨立機關，在專業、學識、實務經驗上，找了各方人才當作被同意人讓立院行使同意權。通傳會要促進媒體自主，對於廣電衛星制度等管理，及內容管理、兒少安全，立院也希望政院儘速送出提名人選。

卓榮泰說，「可是我們送出來卻連一個都沒有，難道他們四位一無是處嗎？難道所有投反對票的委員，沒有一個人稍微動心嗎？結果是黨意凌駕一切，如果這樣的結果，讓我們看到，只有在野黨的人選才會被通過，行政院提出的人選一定被封殺，那麼一來，中選會的委員人選想尋求合作模式，要在怎樣的信任基礎下從事呢？未來中選會我們提出的人選，各方建議的人選，我們送出來了，只有在野黨的被通過，行政院的被封殺，像今天這個樣子，那會造成歷史的大錯，誰都不敢冒這個風險」。

卓榮泰說，「所以，今天讓我們看到，完全沒有誠信，完全沒有合作基礎，我非常非常的非常的遺憾，不要說行政院沒有遞出橄欖枝，我把整個橄欖園的一段都遞出來了，結果沒有得到任何善意的回應。我覺得，這樣要讓我們重新思考未來合作的模式。」

