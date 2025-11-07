NCC人事再遭封殺 政院高度遺憾：影響民眾權益

對於NCC委員人事案未獲通過，行政院李慧芝發言人表示高度遺憾。資料照片



立法院今(11/7)日未通過行政院所提國家通訊傳播委員會(NCC)人事同意權，行政院發言人李慧芝表示，勢必導致通傳會在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，行政院對此表達高度遺憾。

李慧芝指出，通傳會是法定獨立機關，行政院根據專業學識、實務經驗及司法院大法官會議第613號解釋意旨，徵詢各領域人才，並於7月31日將提名人選送交立法院審議。政院也感謝被提名人願意為國貢獻學養的初衷，以及這段時間為承擔任務的付出。

廣告 廣告

李慧芝說，通傳會肩負促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主等業務，例如有線電視系統的頻道上下架、廣電事業董監事負責人變更、衛廣頻道之申設換照、離島有線電視費率審議、頻道內容重大違反兒少保護及公序良俗等職權，這些都必須由通傳會召開會議來執行。

李慧芝指出，2024年立法院兩次修改《通傳會組織法》後，目前的委員人數依法無法正常運作，而立法院今日全數否決行政院所提名人選，勢必導致通傳會在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，行政院對此表達高度遺憾。

更多太報報導

藍白聯手封殺NCC人事！4提名人遭否決 NCC：仍有431件審議案尚待委員會決議

【更新】藍白聯手封殺NCC人事同意權 4位被提名人遭否決

NCC人事藍白表態「全封殺」！ 綠黨團喊話：勿涉入太多意識形態