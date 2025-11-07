NCC人事再遭封殺 藍白轟無獨立性
立法院會7日行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白會前齊批NCC失去獨立與專業性，雙雙預告全數封殺，結果不出所料，被提名人蔣榮先、程明修、黃葳威及羅慧雯均以60票不同意、50票同意，全數遭否決；閣揆卓榮泰痛批，政院「一半的橄欖園都遞出去」卻沒得到善意回應，「我們恐要重新思考未來合作的模式」。
白委批 政院惡意拖延提名
立法院會昨行使人事同意權前，藍白各自召開黨團會議，討論投票方向。民眾黨團總召黃國昌痛批，卓榮泰惡意欺騙國會、惡意拖延NCC被提名人名單，原本稱今年4、5月會交出名單，結果推託有委員個別生涯考慮，但副主委被提名人、2位委員被提名人在審查資格時，都說在5月以前就回覆同意，「行政院長公然欺騙社會、國會，請問卓榮泰何時要出來道歉認錯？」
黃國昌更直言民進黨提名人選不堪檢驗，認為卓榮泰把NCC當成酬庸機關，NCC要管的就是電信跟傳播領域，但主委被提名人既不懂電信也不懂傳播，「是去當橡皮圖章，還是比較好操作的傀儡？」
國民黨團書記長羅智強則表示，過去NCC濫用職權、傷害新聞自由的事件斑斑可考，所以現在應優先考慮相關修法工作，讓NCC成為真正專業、獨立的機關，他建議執政黨比照中選會委員提名模式，發函邀請在野黨推薦人選，尤其是大罷免失敗後，如果能因應國會所代表的新民意，大家一起商量找出最適合、專業、獨立的人選，才是正本之道。
對於羅智強的建議，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱正面看待，認為未來NCC提名人選若能透過納入各政黨意見，藉此化解朝野之間的歧見，早日讓NCC恢復運作，「也不失為一個可行的辦法」，讓大家能夠回歸專業審查，使獨立機關能夠早日恢復運作。
綠委緩頰 稱可邀在野推薦
不過，卓榮泰昨在立法院備詢時，強硬表示對NCC委員人事案表決結果「非常、非常、非常的遺憾」，他指，立法院一直希望行政院盡速送出人選，可是送出後卻連1個都沒通過，「難道他們4位被提名人一無是處嗎？」結果黨意凌駕一切，那麼未來送出的中選會被提名人選是否只有在野黨提的會通過，行政院提的全部被封殺，「此次讓政院看到（在野黨）完全沒有誠信、完全沒有合作基礎」。
卓揆強調，政院不只遞出橄欖枝，連「一半的橄欖園都遞出去了」，卻還是沒得到在野黨善意回應，恐怕要重新思考未來合作的模式。
對於NCC被提名人選全數遭封殺，行政院發言人李慧芝表示，NCC是法定獨立機關，行政院根據專業學識、實務經驗及司法院大法官會議第613號解釋意旨，徵詢各領域人才，並於今年7月31日將提名人選送交立法院審議。
待審議431案 NCC︰能做的先做
她指出，NCC肩負促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主等業務，例如有線電視系統的頻道上下架、廣電事業董監事負責人變更、衛廣頻道申設換照、離島有線電視費率審議、頻道內容重大違反兒少保護及公序良俗等職權，都必須由通傳會開會執行。
李慧芝坦言，去年立院2次修改《NCC組織法》後，目前NCC委員人數依法無法正常運作，而立法院全數否決行政院所提名人選，勢必導致NCC在未來一段時間內仍無法執行職務，進一步影響民眾權益，政院對此表達高度遺憾。
NCC主祕黃文哲指出，目前委員諮議會議討論後，留待委員會議審議案共431件，其中包括廣播事業申設換照、節目內容核處等，但盡量不影響民眾權益，「在不涉及修法的前提下，想辦法把能做的事都先做」，像是iPhone等進口射頻器材審驗，已調整成不須經委員會議審議事項。
