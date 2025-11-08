NCC人事再遭駁 蘇一峰酸政院：只要敢騙！執政一點都不難
國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案7日上午在立法院進行記名投票，4名來自學界的被提名人在藍白聯手下全數遭到封殺，行政院長卓榮泰痛批，已經把整個橄欖園的一半都遞出來了，卻沒得到任何善意回應。對此，胸腔重症醫師蘇一峰認為NCC沒有存在的必要，並開嗆「只要敢騙人，執政一點都不難」。
針對NCC人事同意權案被封殺，行政院發言人李慧芝表示，立法院會全數否決行政院所提名人選，勢必導致NCC在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，行政院對此表達高度遺憾。然而此案引發各界對NCC存在必要性的討論，過往多項爭議也再度浮上檯面。
蘇一峰在臉書發文指出，政府之前說「沒有NCC，iPhone17、Switch2會無法上市來『威脅全民』」，更提到花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖只能說溢流、不能說潰堤，另外還開罰中天新聞台，結果法院一直敗訴。這些爭議讓他忍不住開嗆「只要敢騙人，執政一點都不難」。
蘇一峰的發文引來網友熱烈討論，有網友表示「NCC這部門應該直接廢了」、「NCC不就養米蟲用，有在管事？」、「這個政府講的話可以信可以聽？」、「廢掉這個髒兮兮」，顯示民眾對NCC的職能與定位存在質疑聲浪。
