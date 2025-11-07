NCC人事同意今表決！民眾黨團決議全數封殺 黃國昌曝原因
立法院會今（7）日投票表決國家通訊傳播委員會（NCC）委員被提名人的人事同意權。民眾黨團總召黃國昌表示，在人事同意權審查時，他發現在詢問主委被提名人一些實質問題時，對方一問三不知，其餘被提名人雖然看似媒體經驗豐富，但是詳細閱覽後發現他們連基本的工作都做不好，那擔任NCC委員豈不是只是去執行民進黨的意志，也因此民眾黨立法院黨團一致決議，對於4位被提名人全部都會投下不同意票。
黃國昌今日在黨團記者會表示，首先必須要再次對行政院長卓榮泰惡意欺騙國會、惡意拖延提出NCC被提名人的名單，提出最嚴厲的譴責，今年4、5月說要把名單交出來，結果沒有，原因是所有委員有個別生涯的考慮，結果從主委被提名人、副主委被提名人、兩位委員被提名人全部問過一輪，發現大家早在5月以前就同意了，一個行政院長公然欺騙社會，「請問卓榮泰，你什麼時候要出來道歉？」
黃國昌指出，在審查會行使，包括問卷回來的過程，他們也非常能理解為什麼卓榮泰如此用心良苦，一定要等到大罷免成功再來行使人事同意權，因為這些被提名人根本不堪檢驗，卓榮泰大概是把NCC當成另外一個酬庸機關，找了一個主委被提名人不懂電信，不懂傳播，NCC要管的就是電信跟傳播，卓榮泰卻提了一個從學界出來的小白兔，既不懂電信又不懂傳播，那提名這位人選難道是去當橡皮圖章，還是比較好操控的傀儡？
黃國昌續指，在人事同意權審查時他對主委被提名人非常的客氣，但問題是對於實質的疑問什麼都不知道，那請問要當什麼主委，其餘的被提名人雖然有一些有在新聞媒體擔任新聞自律委員，甚至召集人，好像媒體的經驗很豐富，但是詳細閱覽後發現，必須要非常遺憾的說，如果連在媒體當新聞自律委員會的委員，都沒辦法做好，要提名他當NCC委員，那不是在開台灣社會的玩笑嗎？
黃國昌直言，這麼基本的工作都做不好，放任假新聞任意散播，完全沒有在處理，把新聞自律委員會當成是裝飾的門窗，他質疑擔任NCC委員是不是再一次的去執行民進黨的意志，也因此民眾黨立法院黨團一致決議，對於四位被提名人全部都會投下不同意票。
