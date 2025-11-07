NCC人事同意權今投票！民眾黨團決議全否決 黃國昌要求卓揆道歉

民眾黨立法院黨團召開「請還給人民專業獨立的NCC」記者會。陳祖傑攝



立法院會今（11/7）天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權投票，民眾黨團早上召開記者會說明投票立場，總召黃國昌表示，成功大學資工系特聘教授蔣榮先身為身為主委被提名人，卻不懂電信、傳播，是「從學界出來的小白兔」。他指出，部分被提名人有在媒體擔任新聞自律委員的經歷，但台灣的電視新聞台充斥假新聞，顯見自律委員會的工作都沒辦法做好，所以黨團一致決議，對於4名被提名人，將全部投下不同意票。

行政院7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為NCC委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

民眾黨團今天早上召開「請還給人民專業獨立的NCC」記者會，黃國昌首先批評行政院長卓榮泰公然說謊，惡意欺騙國會，惡意拖延提出NCC被提名人名單，黨團對這件事提出最嚴厲譴責。他說明，卓榮泰今年上半年曾經說過在4、5月就會提出名單，但行政院最後交出名單，並解釋說因為個別委員有生涯考量，但黨團問過每一個被提名人，事實上所有人在5月以前都同意了。

「請問卓榮泰，什麼時候要出來道歉？什麼時候要出來認錯？」黃國昌認為，行政院拖延提名的原因，就是在等726、823兩場大罷免。他說，黨團在審查過程中，被提名人顯然不堪檢驗，卓榮泰就是把NCC當成酬庸機關，蔣榮先身為主委被提名人，不懂電信、傳播，「從學界出來的小白兔，去當橡皮圖章。」

黃國昌指出，其他被提名人中，有些人雖然有在媒體擔任新聞自律委員的經歷，但是詳細閱覽他們過去的表現後，他必須遺憾地說，「如果新聞自律委員會的工作都沒辦法做好，你要提名他當NCC委員，不是在開台灣社會的玩笑嗎？」

黃國昌認為，台灣的電視新聞台充斥造謠、抹黃、抹黑、惡質的假新聞，但NCC完全沒有在處理，把新聞自律委員會當成裝飾門窗，「你要怎麼擔任NCC委員？是不是再一次去執行民進黨的意志？」

黃國昌說，基於上述原因，民眾黨團一致決議，對於4名被提名人，將全部投下不同意票。

