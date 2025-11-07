NCC人事同意權投票 四位被提名人全遭否決
立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，在議事人員布置投票所後，於上午10時26分開始投票，於上午11時26分開始投票，在藍白均投下不同意票的情況下，四位被提名人全遭到否決。
關於NCC委員被提名人投票意向，雖然民進黨團表態全數支持，盼在野黨也共同支持，不過國民黨團今天召開黨團大會後，決議對所有被提名人投下不同意票；民眾黨團今天也開記者會指出，將對四位被提名人一致決議投下不同意票。
行政院7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為國家通訊傳播委員會（NCC）委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。
立法院交通、教育及文化聯席委員會10月完成人事同意權案審查，NCC人事同意權案已排入7日院會議程。
立法院會今天宣讀完報告事項後，便接續進行同意權行使事項，議事人員開始於議場內布置完圈票處及票匭。立法院長韓國瑜裁示，NCC人事同意權案於上午10時26分開始投票，至上午11時26分截止投票旋即開票。
根據開票結果，四位被提名人都未通過同意門檻，即拿到全體立委過半數的57張同意票，因此全數遭封殺。
根據各黨在國會的席次，國民黨加上參與國民黨立法院黨團運作的無黨籍立委陳超明和高金素梅，共有54席，民進黨51席、台灣民眾黨8席。立法院現有113席立委，被提名人要跨過同意權門檻，至少需拿到57張同意票。
立法院職權行使法規定，立法院依憲法第104條、憲法增修條文第5條第1項、第6條第2項、第7條第2項規定行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以記名投票表決，經超過全體立委二分之一的同意為通過。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
藍白共識聯手封殺NCC提名 「唯有封殺才正視NCC的信任危機」
行政院於7月底公布國家通訊傳播委員會（NCC）4名新任委員提名名單，立法院今（7信傳媒 ・ 1 小時前
今年經濟成長率 台經院上修為5.94%
在ＡＩ引擎帶動下，投資與出口推升台灣今年經濟動能，台經院昨天大幅上修今年經濟成長率至百分之五點九四，台經院院長張建一表示...聯合新聞網 ・ 5 小時前
賴瑞隆、許智傑、邱議瑩全落馬？謝寒冰曝高雄變數 預言賴清德恐改派他出戰
民進黨立委林岱樺身陷涉貪爭議，仍在高喊冤屈的同時、拋出有意參選高雄市長的規劃，事後林岱樺也表示，若能經過黨內初選的公平競爭，就算民調不如對手也會願賭服輸；媒體人謝寒冰指出，這就是民進黨要小心的一點，畢竟就算林岱樺願賭服輸、她的支持者會怎麼想仍是未知數。另外謝寒冰也分析，總統賴清德仍屬意立委賴瑞隆出線，若後者聲勢拉不起來，可能會直接派總統府秘書長潘孟安出馬。......風傳媒 ・ 1 天前
民怨炸鍋！補充保費新制 七小時急停
衛福部長石崇良拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，消息傳出後，立刻引發民怨大反彈，連民進黨立委都有怨言。昨天中午，石崇良親上火線舉行記者會說明；但到了晚間，行政院長卓榮泰下令急踩煞車，暫緩具爭議的規畫。衛福部也發出新聞稿，表示會尋求更周延、更有共識的做法，再行推動。聯合新聞網 ・ 5 小時前
黃仁勳下午將抵台 首站訪台積電台南3奈米廠、明天參加運動會
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午將抵台，這也是他今年第四度造訪台灣。他首站將直飛台南，預計下午約2時32分抵達，隨後將前往重要供應商台積電台南3奈米廠視察產線，並準備明天參加台積電運動會並致詞。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
染疫豬場 仍驗出三處陽性
非洲豬瘟中央災害應變中心最後一次召開每日記者會，畜牧司長李宜謙指出，即起到明年3月底止，每周都會與產業團體召開豬肉調配會議。陳駿季預估，39萬隻延遲上市的毛豬，預估明年3月底前可消化完畢。聯合新聞網 ・ 5 小時前
政院拍板 4年投入百億拚國旅
國旅市場萎縮，行政院會6日通過「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣in台灣計畫」，民國115年至118年將投入100.14億元，以「10個點、2條軸線、1個面」推展國旅觀光發展。閣揆卓榮泰並指示加速推動計畫，117年完成各項亮點建設，形塑具國際吸引力的觀光地標軸線。但業者直言，串聯北回歸線區域的旅遊，交通是最大困難。中時新聞網 ・ 8 小時前
頂住改革壓力 石崇良：健保不能倒、去留從不在我心中
健保補充保費改革掀起民怨，面對輿論壓力，衛福部長石崇良今（7日）受訪時表示，所有政策出發點都只有一個，就是讓健保財務能永續經營、穩健照顧更多民眾與弱勢，健保精神的核心是互助、互利與量能負擔，這樣的制度必須持續下去，「我們會收集更多意見，凝聚共識，為健保的永續發展繼續努力。」自由時報 ・ 1 小時前
監委：三座核電廠耐震能力堪憂 台電與核安會應檢討
監委田秋堇等人表示，台電在104年曾比照美國「SSHAC Level 3」程序，對三座核電廠進行「機率式地震危害分析」，發現所有核電廠最大地動加速度，均遠高於建廠時的安全停機地震值，在地震風險無法預測的情況下，且各廠運轉超過40年之際，三座核電廠耐震能力堪憂，恐有安全疑慮，台電與核安會應檢討改進。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
快訊/立院今投票表決NCC人事 藍白表態全面封殺
立法院今（7）日將對行政院提名的4位國家通訊傳播委員會（NCC）委員進行人事同意權表決，國民黨與民眾黨兩黨團均已決議，將全數封殺這些人事案。中天新聞網 ・ 1 小時前
鏡論／把錢捐出去就天下太平了
農業部搞地震，敲掉台肥董事長李孫榮，改派吳音寧，董事會通過就上任。這下子，藍白兩營翻了鍋，說是民進黨養肥貓，搞個「高級實習生」，當台肥董事長，年所得約1,500萬元。連帶，吳音寧以前陳年舊帳，也被翻了出來，敲打批鬥。鏡報 ・ 6 小時前
冷眼集／「最會溝通」變「最會轉彎」！決策錯誤 形同複製貼上
二代健保補充保費政策，七小時緊急踩煞車，成了賴政府最新的政策髮夾彎。台肥董事吳音寧人事案「一夕生變」已教人眼花撩亂，衛福部補充保費重大新制「朝令夕改」，更令人瞠目結舌。聯合新聞網 ・ 5 小時前
鍾小平邀站台 黃國昌：先為惡意抹黑柯文哲公開道歉
國民黨台北市議員鍾小平昨天表態，爭取民眾黨主席黃國昌幫他站台，不過鍾小平在京華城案不斷抨擊民眾黨前主席柯文哲，說柯收賄3至4億，更指控柯傳鹹濕簡訊騷擾女記者，讓白營支持者「小草」相當不滿。對此，黃國昌今（11/7）天回應，站台不站台是未來以後的事情，現在最重要就是鍾小平什麼時候才向柯文哲公開道歉，「這才是現在要處理的問題。」太報 ・ 1 小時前
高雄市長選情翻盤？郭正亮看民調：恭喜她
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，民進黨內邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑4人激烈角逐提名人選，至今仍未明朗；國民黨方面，則已確定由立委柯志恩披掛上陣。對此，前立委郭正亮也特地獻...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導陸委會副主委暨發言人梁文傑，由於時常在每週四下午例行記者會上談時事的幽默表現，便受到外界高度關注；如今，民進黨布局2026年台北市長的時刻，梁文傑和民進黨立委王世堅、吳思瑤等人皆被點名，是適合挑戰現任國民黨籍市長蔣萬安的人選。對此，梁文傑今（6）日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應了！民進黨選對會陸續公布2026年布局人選，而目前台北市市長候選人部分，僅壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農壓線赴黨中央遞交意向書，而王世堅、吳思瑤、社民黨議員苗博雅等人皆被點名適合參戰；其中，身為陸委會副主委暨發言人的梁文傑，因其在記者會幽默談論時事的表現，也被外界認為是適合的人選之一。對此，梁文傑今日下午主持陸委會記者會後，接受媒體訪問時回應說：「我想可能是大家抬愛了吧！這不在我的規劃之中，我覺得現在做這職位還滿有意義的，謝謝」。原文出處：快新聞／被點名代表民進黨參選台北市長 梁文傑震撼表態了 更多民視新聞報導中配錢麗宣傳武統遭除籍 陸委會：若言行繼續不得不依法處理球迷怒了！中國棒聯上海兄弟隊徽有夠「象」 陸委會發聲了蘇巧慧提「停辦新北耶誕城」可拿板橋6成選票？ 侯友宜回應了民視影音 ・ 18 小時前
自律不買包！30歲小資女年薪80萬 存300萬曝下一步計畫 一票人急勸
在萬物皆漲的時代，加上社會經濟壓力沉重，許多年輕人對買房一事望之卻步。不過，近日有一名30歲女子分享自身的理財心得，她透露目前帳戶資產已達300萬元，並立下目標「存到500萬就買房」，貼文曝光後，隨即掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
【本日焦點】防疫不力！盧秀燕鞠躬道歉 中市府3人遭拔官／母辭世 郭台銘：沒有媽媽就沒有鴻海／蔡：年改不該半途而廢 馬特別交代要完成
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1. 防疫不力！盧秀燕鞠躬道歉 中市府3人遭拔官 2. 母辭世 郭台銘：沒有媽媽就沒有鴻海 3.蔡：年改不該半途而廢 馬特別交代要完成 4.趙少康罷免投票涉亮票 北檢起訴求重刑 5.政院：補充保費新制還在研議 絕不為難小資族Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 18 小時前
傅崐萁當「萬年總召」？ 立院國民黨團刪總召兩年一任內規
立法院國民黨團總召傅崐萁將在本會期、明年1月屆滿，根據國民黨立院黨團內規，總召「連選得連任一次」，任期最長兩年，若想修改規定，必須在黨團大會提案討論。國民黨團書記長羅智強今日表示，上午有38位國民黨立委共同提案，比照民進黨、民眾黨，解除總召只能兩年一任的黨團內規，已經修正通過。自由時報 ・ 1 小時前
美最高法院言辯 川普對等關稅命運重點一次看
（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國最高法院今天就川普動用緊急權力課對等關稅的合法性言詞辯論，大法官不分保守、自由派都質疑川普作法。但即便關稅最後被推翻，川普仍有多個徵關稅的法源可用。中央社 ・ 1 天前
說好的不領呢？青鳥女神第一天衝登記 刪文已來不及被抓包
藍白陣營共同推動的普發現金1萬元措施自5日起開放登記，綠營起初曾大力反對此政策，批評違憲、窮台、政策買票，如今卻有不少人發文將其稱為「民進黨政績」進行收割。就連曾堅持反對普發的青鳥也紛紛轉變態度，「青鳥女神」徐閉在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」，事後被網友酸爆緊急刪文，但已遭截圖。中天新聞網 ・ 3 小時前