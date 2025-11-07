NCC人事同意權投票 四位被提名人全遭否決

立法院會今天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，在議事人員布置投票所後，於上午10時26分開始投票，於上午11時26分開始投票，在藍白均投下不同意票的情況下，四位被提名人全遭到否決。

立法院會7日進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，議事人員在議場內布置完圈票處及票匭，於上午10時26分開始投票，至上午11時26分截止投票，如果全體立委在此之前投票完畢，就會提前開票。（中央社）

關於NCC委員被提名人投票意向，雖然民進黨團表態全數支持，盼在野黨也共同支持，不過國民黨團今天召開黨團大會後，決議對所有被提名人投下不同意票；民眾黨團今天也開記者會指出，將對四位被提名人一致決議投下不同意票。

行政院7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為國家通訊傳播委員會（NCC）委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

立法院交通、教育及文化聯席委員會10月完成人事同意權案審查，NCC人事同意權案已排入7日院會議程。

立法院會今天宣讀完報告事項後，便接續進行同意權行使事項，議事人員開始於議場內布置完圈票處及票匭。立法院長韓國瑜裁示，NCC人事同意權案於上午10時26分開始投票，至上午11時26分截止投票旋即開票。

根據開票結果，四位被提名人都未通過同意門檻，即拿到全體立委過半數的57張同意票，因此全數遭封殺。

立法院會7日進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，投票結束後，議事人員整理選票，進行開票作業。（中央社）

根據各黨在國會的席次，國民黨加上參與國民黨立法院黨團運作的無黨籍立委陳超明和高金素梅，共有54席，民進黨51席、台灣民眾黨8席。立法院現有113席立委，被提名人要跨過同意權門檻，至少需拿到57張同意票。

立法院職權行使法規定，立法院依憲法第104條、憲法增修條文第5條第1項、第6條第2項、第7條第2項規定行使同意權時，不經討論，交付全院委員會審查，審查後提出院會以記名投票表決，經超過全體立委二分之一的同意為通過。

