NCC人事同意權案投票 藍白封殺下全數遭否決

國家通訊傳播委員會(NCC)有4名委員懸缺，行政院日前提名，包括由成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修分別擔任正、副主委。立法院會今天(7日)行使NCC人事同意權案記名投票，結果出爐，在藍、白兩黨人數優勢下，4位NCC委員的人事案全數遭否決。

原NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲4人任期於2024年7月31日屆滿，行政院於同年4月底依法提名翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及新任委員羅慧雯與詹懿廉共4人，送立法院審議，由於審查程序遭卡關，後來行政院撤回原提名名單。

行政院於今年7月底公布新一波提名名單，包括成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修分別擔任正、副主委，另2名委員為政大廣電系暨研究所教授黃葳葳、世新傳播管系助理教授羅慧雯。立法院會7日行使NCC人事案記名投票表決，朝野黨團上午各自召開黨團大會，討論投票意向。

民進黨團幹事長鍾佳濱在黨團大會後受訪表示，黨團決議一致支持NCC人事案，並請在野黨別再杯葛，讓NCC順利恢復運作。鍾佳濱：『(原音) 想這是一個獨立機關，我們用專業來審查，不要涉入太多的政治或意識形態，相信4位被提名人都有他們的專業，也經得起考驗，因此黨團我們今天的投票一致支持。』

國民黨團書記長羅智強說，黨團認為NCC有濫用職權疑慮，希望能優先進行相關修法，讓NCC成為專業且真正的獨立機關，因此，在此之前，黨團決議一致否決NCC的人事案。羅智強：『(原音)今天早上我們國民黨立法院黨團大家一致決定，就是這次4個人選通通不同意，那主要基於幾個理由，第一，我們覺得過去NCC實際上濫用職權、傷害新聞自由的事件斑斑可考，整個結構並沒有任何的變動。』

民眾黨團總召黃國昌則質疑此波NCC人事案欠缺專業，且表態民眾黨團會對此波名單全數投下不同意票。

記名投票表決結果於中午出爐，在民進黨立委一致支持，但國民黨、民眾黨立委全數封殺下，蔣榮先、程明修、黃葳葳、羅慧雯都分別獲得50張同意票、60張不同意票，4名NCC人事案全數遭否決。民進黨立委范雲、國民黨立委游顥、民眾黨立委林憶君則未領票。