NCC人事同意權被封殺！綠委轟藍白政治計算

[NOWnews今日新聞] 立法院會今（7）日進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案記名投票，在藍白均投下不同意票的情況下，4位被提名人全遭到否決。對此，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜怒批，NCC是獨立機關，應該以專業與法定程序為依歸，而不是被政治算計與意識形態操弄，「都給你們講就好，反正目的不是監督，而是卡人，誰在守護專業，誰在破壞制度，一目了然」。

「藍白再次惡意封殺NCC被提名人！」陳培瑜表示，在藍白立委的人數優勢下，NCC人事案再度被封殺，這樣的結果，實在令人遺憾。

陳培瑜指出，NCC人事案已因在野黨的杯葛延宕多時，導致機關運作受阻，目前因委員人數不足，通訊傳播監理、網際網路傳播相關的政策、重要計畫與方案、法令訂定，以及通訊傳播業務公告案等 10項業務全數停擺，嚴重影響整體媒體環境的正常運作。

陳培瑜說，NCC是獨立機關，應該以專業與法定程序為依歸，而不是被政治算計與意識形態操弄。

陳培瑜提到，民眾黨主席黃國昌酸說，「卓榮泰提了一個從學界出來的小白兔，是去當橡皮圖章？還是比較好操控的傀儡？」國民黨則召開黨團大會，決議全數封殺。

陳培瑜感嘆，提學界，說人是傀儡；提業界，又罵是酬庸，「都給你們講就好，反正目的不是監督，而是卡人，誰在守護專業，誰在破壞制度，一目了然」。

