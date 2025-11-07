NCC人事同意權 民眾黨團：對4位被提名人全投「不同意票」
[Newtalk新聞]
立法院院會今（7日）將進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案表決，民眾黨團稍早召開記者會宣布投票意向，黨團總召黃國昌先是砲轟行政院長卓榮泰應對今年4、5月曾承諾要交名單卻欺騙國會，向社會道歉，且4位被提名人之中，有人當過新聞媒體的新聞自律委員會委員，但放任台灣電視新聞台造謠、抹黑抹黃，惡質的假新聞完全沒處理，「連委員基本責任都沒履行，請問要怎麼擔任NCC委員？」並宣布對4位被提名人都會投下「不同意票」。
民眾黨團上午召開「請還給人民專業獨立的NCC」記者會，黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿、立委林國成及劉書彬出席，回應行政院提出4位NCC委員被提名人，包括主委被提名人蔣榮先、副主位被提名人程明修、委員被提名人黃葳威及羅慧雯，民眾黨團的投票意向。
黃國昌指出，黨團上午召開會議討論今天NCC人事同意權案，針對這次NCC委員提名過程、審查中，以及本黨團提出問卷後回應的內容，黨團進行深入意見交換。首先，必須再次對行政院長卓榮泰惡意欺騙國會、拖延提出NCC被提名人名單出最嚴厲譴責，卓一再說謊欺騙國會，今年4、5月說要交名單，結果說有委員有個別生涯考慮，但在行使同意權過程中，從正副主委被提名人全都問過，大家5月前都同意了。
「一個行政院長，公然欺騙社會、欺騙國會，請問卓榮泰，你什麼時候要出來道歉、什麼時候要出來認錯？還是現在對於民進黨政府政府而言，死豬不怕滾水燙，媒體都是我綠媒所掌控？」黃國昌直言，不會有記者敢追問卓榮泰、行政院對於欺騙國會、社會要怎麼負責，不會有媒體帶著攝影機追著卓榮泰跑、問行政院長欺騙國會要怎麼辦？這就是現在的民進黨政府。
黃國昌表示，卓榮泰在等的，就是723、826大惡罷大成功後，國會由他們過半控制，再來當橡皮圖章，通過提出的NCC名單，這就是真正目的。而在審查會行使過程，也真的深刻理解為何卓榮泰如此「用心良苦」，因這些被提名人根本不堪檢驗，卓榮泰大概是把NCC當酬庸機關，找了NCC主委被提名人蔣榮先不懂電信、不懂傳播？從學界出來的小白兔，那提名這人是當橡皮圖章，還是較好操控的魁儡？反正背後是民進黨在遙控，放在那當魁儡就好？他對蔣很客氣，但問題是實質問題一問，什麼都不知道？「請問要當什麼主委？」
黃國昌說，其他被提名人，雖然有一些有在新聞媒體擔任所謂新聞自律委員，甚至召集人的經歷，好像媒體經驗很豐富，但詳細閱覽過去擔任這些所謂電視新聞頻道、新聞自律委員會，不管是召集人或委員的表現，我們必須要非常遺憾的說，如果連在新聞媒體當新聞自律委員會委員的基本工作都無法做好，你要提名他們當NCC委員，那不是在開台灣社會玩笑嗎？
黃國昌嗆，放任台灣電視新聞台造謠抹黃、抹黑，惡質的假新聞完全沒在處理，把新聞自律委員會當作裝飾門窗，連委員基本責任都沒履行，請問要怎麼擔任NCC委員？是否再次執行民進黨意志，如此而已？
黃國昌指出，因此，民眾黨團決議，對於4位NCC委員被提名人，全部都會投下不同意票。
