NCC人事封殺攸關兒少權益！林月琴示警：不當內容恐無法即時下架

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

立法院今（7）日舉行國家通訊委員會（NCC）人事同意權案投票，藍白再次聯手封殺4位提名委員，將造成NCC相關業務持續停擺。對此，民進黨立委林月琴指出，「不適合兒少觀看內容」可能因NCC監理功能陷入癱瘓，而無法及時處理，「NCC人事卡關，受影響的不只是新聞自由，還有孩子的收視權。」

針對NCC人事同意權案再度遭封殺，林月琴說，部分兒少頻道若執照無法如期換發，可能面臨暫時停播。（資料照）

NCC4名委員去年8月1日卸任後，職務懸缺至今，不少部內業務無法推行，行政院今年7月再次向立法院提出審查名單，預計提名蔣榮先為主委、程明修為副主委，以及黃葳威、羅慧雯擔任主委，今日上午在立法院投票。其中，4位被提名者都獲得50張同意票、60張不同意票，因未獲全體立委2分之1同意票，NCC人事案再次遭否決。

林月琴透過臉書表示，今天NCC因新任委員人事案在立法院未通過，導致委員人數不足、無法運作，這不只是政治上的攻防，實際上已經影響到我們日常生活中看似微小、卻關乎 兒少權益的重要環節。

林月琴解釋，NCC的職責包含節目內容審查、頻道執照換發、申設與違規裁罰等。當委員人數不夠，就無法召開有效會議進行決議，也代表像是兒少節目的內容審查、妨害兒少身心健康的新聞及節目處理，甚至頻道的換照手續都可能停擺。

林月琴舉例，部分兒少頻道若執照無法如期換發，就可能面臨暫時停播。這對家中有幼童的家庭來說，等於孩子的專屬節目突然被迫消失。更重要的是，對於那些需要由NCC裁罰或下架的「不適合兒少觀看內容」，也可能因為委員不足而無法即時處理，形成監理空窗。

林月琴說，藍白兩黨今日還是持續以「NCC應改革」為由聯手反對人事案，強調要先修法再補人，但在修法遙遙無期的情況下，NCC的監理功能卻已陷入癱瘓。當政治攻防拖住制度運作，最直接受到影響的，其實是孩子的權益與社會的公共利益。

林月琴強調，政治可以有爭論，但孩子的權益不應成為人事角力的犧牲品，希望朝野盡快找到共識，讓NCC恢復正常運作，讓孩子們該有的安全收視環境不要再被政治卡住。

