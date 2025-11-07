NCC人事慘遭藍白封殺 林宜瑾酸：藍白亂政意志堅定
[Newtalk新聞] 立法院今（7）日針對行政院所提國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事案，行使同意權。不過，行政院所提之人選在藍白聯手下，投下不同意票，使得4名委員皆遭否決，其中甚至包括具國民黨籍的人選。對此，民進黨立委林宜瑾就開酸，只差一人就能運作NCC在國民黨及其附隨政黨眼都不眨一下，便手起刀落全數否決，亂政意志堅定，可見一斑。
林宜瑾表示，在野黨搞垮憲法法庭、癱瘓NCC，接下來又要惡整中選會、綁架公廣集團，藍白挾國會多數狠掐台灣咽喉，自以為是在對付民進黨，但在缺氧的政府體制下，受害的終究是最基層的人民。
她指出，就像癱瘓憲法法庭一樣，藍白兩黨今天聯手繼續絆住NCC的運行，只差一人就能運作的NCC，國民黨及其附隨政黨眼都不眨一下，便手起刀落全數否決，就算副主委人選就是國民黨員，藍白黨團依舊下令，全體黨公職手刃黨同志，亂政意志堅定，可見一斑。
林宜瑾直言，依照藍白標準，只要不承諾為中天護駕，就沒資格擔任NCC委員，只要藍白偏愛的紅媒無法出頭，就寧願讓全國打詐、廣電申訴等NCC上百項業務停擺，換句話說，只要中天沒辦法獲得特權，他們就要拉全民以及傳播倫理陪葬。
林宜瑾強調，國民黨及其附隨政黨，這一屆主導了一次次超越正當議事攻防的行動，在在讓大家發覺，為求政治利益，藍白可以連國家都不要，一群連國家都不要的立委，談什麼照顧人民？民進黨立委，會繼續在立院抵抗藍白亂政，也請全體公民用選票捍衛我們的國家台灣。
