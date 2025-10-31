NCC人事拖1年多！立法院11/7記名表決

政院先前新提名NCC委員人選蔣榮先（主委）、程明修（副主委）、黃葳威及羅慧雯等4人名單函送立法院審查，任期均至117年7月31日止。 圖：謝莉慧/攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 對於行政院長卓榮泰提名的4名國家通訊傳播委員會(NCC)委員被提名人，立法院今(31)日朝野黨團協商達共識，將於11月7日以記名方式進行表決。

NCC提名爭議拖延1年有餘，首先是2024年7月底委員林麗雲、王維菁，以及主委陳耀祥卸任等。但行政院在「國家通訊傳播委員會組織法」修正案通過後，以沒有訂定施行日期等理由，指定翁柏宗代理主委，但在野黨隨即修法，翁也於2024年12月1日卸任。

卓榮泰原本承諾今年5月會提出人選，但延至7月底才提出，分別是功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修，並指定兩人為正副主委，以及兩名委員政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威和世新傳播管理系助理教授羅慧雯。

立法院長韓國瑜今日上午院會宣告黨團協商結論表示，各黨團同意定於114年11月7日（星期五）院會報告事項結束後，先進行國家通訊傳播委員會人事同意權案記名投票表決，投票時間為1小時；原定施政質詢順延至下午進行；當次會議不處理臨時提案。

韓國瑜說，行使同意權案投票時，主任委員、副主任委員及2位委員被提名人併為一張同意權票，並由各黨團各推派1人擔任投、開票監察員，其餘相關投票事務工作依例授權議事處辦理。

