NCC人事案今審查！民眾黨立院黨團宣布「全投下不同意票」

民眾黨立院黨團今天（7日）舉行記者會宣布，將對4位NCC被提名人全數投下不同意票，以表達對行政院操弄人事與踐踏專業的強烈抗議。（圖／林煒凱攝）

立法院會今天（7日）將審查國家傳播委員會（NCC）人事案，民眾黨立院黨團今上午舉行記者會說明立場。民眾黨團總召黃國昌在會中表示，行政院一再說謊拖延，提名的人選還完全不及格，「從學界出來的小白兔，不懂電信、不懂傳播。提這樣的人，是要當橡皮圖章還是傀儡？」因此，民眾黨團一致決議對4位NCC被提名人全數投下不同意票，以表達行政院操弄人事與踐踏專業的強烈抗議。

黃國昌指出，行政院長卓榮泰一再說謊，4、5月時說要送出名單，結果遲遲不交，卓揆當時說是委員有生涯考量，但黨團後來確認所有人早已同意，根本是刻意欺騙社會與國會。

廣告 廣告

黃國昌痛批，卓榮泰刻意拖延提名，就是在等726、823大罷免大成功，希望民進黨重新掌握國會後，讓國會當橡皮圖章，通過民進黨政府所要的人選。

黃國昌強調，NCC是負責電信與傳播2大專業領域的重要機關，但行政院提名的主委被提名人完全不具相關專業背景，「從學界出來的小白兔，不懂電信、不懂傳播。提這樣的人，是要當橡皮圖章還是傀儡？」

黃國昌表示，自己在審查過程中對主委被提名人非常客氣，但實質問題一問，什麼都不知道。他接著指出，其他幾位被提名人雖曾在新聞媒體自律委員會擔任委員或召集人，看似具備經驗，但實際上完全不及格。

黃國昌直言：「如果連在新聞頻道當新聞自律委員都做不好，放任電視台造謠抹黑、惡質假新聞不處理，怎麼能擔任NCC委員？這不是在開社會的玩笑嗎？」最後，黃國昌重申，民眾黨團一致決議對4位NCC被提名人全數投下不同意票，以表達對行政院操弄人事與踐踏專業的強烈抗議。

民眾黨團副總召張啓楷則說，人民對NCC的期待是「專業、獨立、公平」，但這次提名人選完全不符合，現在媒體亂象那麼多，被提名人在問卷回覆中，沒有任何一個人提出具體的改革方案，也沒有任何人敢站在執政者的對立面。

廣告 廣告

張啓楷認為，被提名的主委在通訊與傳播領域完全是門外漢，其中還有一位2度被提名的委員，竟在審查時說出「新聞自由能吃嗎？」政院不只是拖延跟欺騙 ，提名的人選根本就不符合人民的期待。



回到原文

更多鏡報報導

藍白立院黨團一次提3譴責案 批卓揆延宕NCC人事、非洲豬瘟防疫不力

「臭不可聞」鏡電視前董座陳建平也愛用？曾發聲明痛批NCC

被爆向央廣員工索資！《鏡週刊》強調報導有據 黃國昌：NCC一定要動手