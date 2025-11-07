NCC人事案又遭封殺 鍾佳濱：未來先徵詢在野意見不失為可行方向

鍾佳濱表示，如果要化解朝野政黨各自立場與政治理念的分歧，未來再提名時透過諮詢或徵詢意見，讓NCC早日恢復作，倒也不失為一種可行的方向。（圖：鍾佳濱臉書）

行政院提名4席NCC委員都遭藍白黨團聯手封殺，國民黨與民眾黨團也都喊話、希望比照中選會委員政院徵詢模式，讓在野黨有機會建議人選，民進黨團幹事長鍾佳濱今天（7日）回應表示，如果要化解朝野政黨各自立場與政治理念的分歧，未來再提名時透過諮詢或徵詢意見，讓NCC早日恢復作，倒也不失為一種可行的方向。

鍾佳濱表示，這一年多來，每次不管是行政院或總統府，依憲法或相關的法令提出的人事案，除了少數考試委員之外，幾乎毫無例外通通都被在野黨以多數方式予以否決。

鍾佳濱表示，在野黨建議未來再重提NCC人選時，是否也可以參照中選會模式，由行政院來徵詢朝野各黨團、各黨派意見？如果今天想化解朝野政黨基於各自立場或政治理念，就對這些獨立機關人事，強加政治立場予以否決，透過對朝野各政黨的諮詢、徵詢過程，讓大家回歸專業審查，讓獨立機關得以早日恢復運作，倒也不失為一種可行的方向。（張柏仲報導）