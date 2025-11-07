NCC人事案藍白說NO！ 4人全遭封殺

立法院長韓國瑜宣布NCC人事同意權表決結果，4位被提名人全數被封殺。（圖：立法院國會頻道）

立法院今天（7日）上午行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白兩黨會前都明確宣示將全數反對4席被提名人選，果然最後開票結果4人都未能獲得通過，再次全軍覆沒。

行政院本次提出的NCC人選包括內定為NCC主委的成功大學教授蔣榮先、副主委人選東吳大學教授程明修，以及政大廣電系教授黃葳威及世新大學傳管系助理教授羅慧雯等兩席委員名單，民進黨立委這次沒人跑票、全數支持；藍白陣營則依先前各自黨團決議，全數投下不同意票。

立法院長韓國瑜在中午12點10分宣布表決結果：蔣榮先、程明修、黃葳威及羅慧雯4個被提名人票數完全相同，都是同意票50票、不同意票60票，行政院提出的這項人事案又全數遭到否決。（張柏仲報導）