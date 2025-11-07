NCC人事案表決 4人均未過關

立法院會７日進行ＮＣＣ人事同意權案記名投票，結果四位被提名人，均未通過。圖為投票結束後，議事人員倒出票匭的選票，進行開票作業。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

立法院會七日進行國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）人事同意權案記名投票，在藍白立場一致、均投下不同意票的情況下，四位被提名人全遭封殺，ＮＣＣ仍維持三位委員現狀。行政院回應，立院全數否決行政院所提名人選，勢必導致ＮＣＣ在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，行政院對此表達高度遺憾。

行政院提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威和世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為ＮＣＣ委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

廣告 廣告

立法院會七日將ＮＣＣ人事同意權案排入議程，雖民進黨團在投票前表態四位被提名人全數支持並呼籲在野黨投下同意票，但國民黨團和民眾黨團在審議前均開記者會，表達兩黨團態度一致都會投不同意票。

昨共有一百一十位立委領票，民進黨立委范雲、國民黨立委游灝和民眾黨立委林憶君三人未領票。開票結果蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯均獲得五十張同意票、六十張不同意票，未跨過全體立委過半數的五十七張同意票門檻，四位被提名人無人過關。

ＮＣＣ在去年八月前原本有七位委員，但其中四人於去年七月三十一日任期屆滿，因此ＮＣＣ僅剩三位委員，分別是代理主委陳崇樹、委員王正嘉及王怡惠，由於七日的人事同意權均未通過，ＮＣＣ仍維持三位委員現狀。

行政院表示，勢必導致ＮＣＣ在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，政院高度遺憾。