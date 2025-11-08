NCC人事案遭封殺 行政院遺憾「影響民眾權益」 名醫列3爭議開嗆

NCC人事同意權案被全數封殺。（示意圖／本報系資料照）

國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案昨（7）日上午在立法院進行記名投票，4名來自學界的被提名人在藍白聯手下全數封殺，讓行政院長卓榮泰痛批，已經把整個橄欖園的一半都遞出來了，卻沒得到任何善意回應，將重新思考未來合作模式。不過，蘇一峰醫師認為NCC沒有存在的必要，「只要敢騙人，執政一點都不難」。

針對NCC人事同意權案被封殺，行政院發言人李慧芝表示，立法院會全數否決行政院所提名人選，勢必導致NCC在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，行政院對此表達高度遺憾。

蘇一峰見狀隨後在臉書發文，透露政府之前說「沒有NCC，iPhone17、Switch2會無法上市來『威脅全民』」，更提到花蓮光復馬太鞍溪堰塞湖只能說溢流，不能說潰堤，另外還開罰中天，結果法院一直敗訴。

據了解，國民黨立院黨團今年1月14日決議大砍中央政府總預算，其中國家通訊傳播委員會（NCC）減為1元，這讓NCC代理主委陳崇樹警告，若被砍到剩1元，3C產品無法上市，也就是台灣消費者恐怕無法買到iPhone 17、Switch2。

樺加沙颱風外圍環流夾帶豪雨，造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創花蓮光復鄉。國民黨立委翁曉玲表示，農業部與災害防救辦公室通知媒體避免使用「第三波潰堤」改用「溢流」用詞，痛批是此地無銀三百兩，想淡化堰塞湖潰堤的嚴重性及掩飾中央政府的失職無能。

至於中天新聞台因為2019年在節目《大政治大爆卦》、晨報新聞、晚間新聞批評農漁產滯銷、登革熱等，被NCC依各裁罰60萬元、60萬元、40萬元，提告抗罰，最高行政法院判勝訴免罰確定。

NCC的種種爭議，讓蘇一峰忍不住開嗆：「只要敢騙人，執政一點都不難！」引來網友熱烈討論，「NCC這部門應該直接廢了」、「NCC不就養米蟲用，有在管事？」、「這個政府講的話可以信可以聽？」、「廢掉這個髒兮兮」。

