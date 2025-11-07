NCC人事案遭封殺 鍾佳濱：納入朝野意見不失是可行辦法

針對在野黨喊話政院比照中選會模式，開放讓在野黨推薦提名人選，鍾佳濱則認為，未來中選會的提名人選若納入朝野各政黨的意見，能藉此化解朝野之間的歧見，早日讓NCC恢復運作，也不失為一個可行的辦法。(本報資料照片)

藍白封殺NCC委員被提名人，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今(7)日表示，對於被提名人全數遭在野封殺感到遺憾；針對在野黨喊話政院比照中選會模式，開放讓在野黨推薦提名人選，鍾佳濱則認為，未來中選會的提名人選若納入朝野各政黨的意見，能藉此化解朝野之間的歧見，早日讓NCC恢復運作，也不失為一個可行的辦法。

鍾佳濱表示，這一年多以來，無論是行政院或總統府針對依憲法或依相關法令所提出的人事案，除少數考試院委員以外，無一例外都遭在野黨以多數的方式否決，包括名義上屬於行政院，但實際上與中選會、公平交易委員會一樣是獨立機關的NCC。

他說，如果各政黨因為各自的立場跟政治理念，就對獨立機關強加政治立場予以否決，無法針對專業做審查，若在野黨提出參照中選會模式可以化解這個歧見，也不失為可行的方向，未來行政院如果提出來的中選會提名人選名單中，若能包含朝野各政黨的意見，希望大家能夠回歸專業審查，讓獨立機關能夠早日恢復運作。

