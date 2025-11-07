NCC人事案遭藍白否決 政院憂通傳業務停擺影響民眾權益

立法院院會今日(7日)進行國家通訊傳播委員會(NCC)人事同意權審查，在藍、白兩黨人數優勢下，行政院提名的NCC委員人選全數遭到否決。行政院發言人李慧芝表示行政院對此結果深感遺憾，她並指出，NCC長期陷於無法履職的困境，相關監理業務與民眾權益勢必受波及。

行政院今年7月推出新一波NCC委員提名名單，包括成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修分別擔任正、副主委，另2名委員為政大廣電系暨研究所教授黃葳葳、世新傳播管理系助理教授羅慧雯。

立法院會記名投票表決結果出爐，民進黨立委一致支持，國民黨、民眾黨立委則全數封殺，蔣榮先、程明修、黃葳葳、羅慧雯都分別獲得50張同意票、60張不同意票，全數遭否決。

李慧芝指出，NCC是法定獨立機關，職掌範圍涵蓋通訊與廣電事業監理，如有線電視頻道上下架、廣電事業董監事異動、衛星廣播電視頻道申設換照、離島收視費率審議以及內容違反兒少保護、公序良俗等案件，均須由NCC召開會議執行。行政院依據大法官會議第613號解釋及相關專業標準徵詢各界人才，並於7月31日正式將提名名單送交立法院審議。

李慧芝強調，立法院去年2度修正NCC組織法後，現有委員人數不足，已影響法定會議運作；如今立院再度否決提名人選，將使NCC長期陷於無法履職的困境，相關監理業務與民眾權益勢必受波及。行政院對此表示高度遺憾，也感謝被提名人願意承擔公職、貢獻專業的初衷與努力。