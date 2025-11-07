NCC人事案闖關失敗 藍白攜手4被提名人全數封殺

立法院會7日行使NCC人事同意權，立法院長韓國瑜也走下主席台投票。（王千豪攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）依法設置7名委員，去年7月31日包含原NCC主委陳耀祥等4名委員任期屆滿卸任。行政院今年7月新提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先等4人為NCC委員，立法院會今（7）天行使NCC人事同意權，藍白再度攜手封殺，4人被提名人均被以60票不同意、50票同意否決。另外，藍綠白三黨各有一人缺席投票。

原NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁與林麗雲4人任期至去年7月31日止，前行政院長陳建仁於去年4月底提名翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及新任委員羅慧雯及詹懿廉共4人名單函送立法院審查。現任行政院長卓榮泰上任後，由於攸關人事同意權行使的《立法院職權行使法》正值釋憲，再加上當時朝野氣氛緊張，導致NCC人事案未能於去年7月底完成審查。

行政院原請翁柏宗自去年8月1日起延任，並代理主委職務，後為因應NCC組織法修法刪除延任條款，翁柏宗因而卸任，行政院改指定NCC現任委員陳崇樹從去年12月起先行代理主任委員職務，但依法NCC委員會決議應須委員總額過半數同意，委員會停擺至今。

為利NCC業務運作，行政院今年7月底重新提名蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為NCC委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委；此外，請立法院同意撤回原提名名單。

立法院交通、教育及文化聯席委員會10月已完成人事同意權案審查，立法院會今天進行NCC人事案記名投票表決，113席立委共計110人領票，民進黨立委范雲、國民黨立委游顥、民眾黨立委林憶君3人未出席投票。經投票後，蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯均獲得60票不同意、50票同意，NCC人事案不通過。

