NCC人事案！民眾黨團全投不同意 黃國昌轟提名學界小白兔

經黨團會議討論，民眾黨立院黨團對4名NCC提名人選都投下不同意票。（圖：「民眾之聲」Youtube頻道）

立法院院會今天（7日）將針對包括正副主委在內，四席NCC委員被提名人行使人事同意權，台灣民眾黨立法院黨團經過黨團會議，決定對4名人選都投下不同意票，一方面不滿閣揆卓榮泰提名過程一再欺瞞拖延；同時，4名被提名人選也都不符合NCC委員應具備的專業與資格。

黨團總召黃國昌表示，民眾黨團要再次對行政院院長卓榮泰惡意欺騙國會、拖延提出NCC被提名人名單，提出最嚴厲的譴責。痛批卓榮泰一再說謊 、一再欺騙國會，原本說今年四、五月會把名單交出來，後來卻推說委員有個別生涯考量。事實民眾黨團在行使人事同意權過程中，所有被提名人全都問過一輪，發現大家在5月之前都已經同意接受提名，黃國昌痛批卓榮泰身為行政院長，卻公然欺騙社會、欺騙國會，質問何時才會出來道歉認錯？

黃國昌說，卓榮泰其實在等待726、823大惡罷一旦大成功，國會全由民進黨過半所掌控，屆時再來當「橡皮圖章」通過他們提出的NCC人選，這就是卓榮泰惡意拖延提名程序的真正目的。

黃國昌也發現在行使審查過程中，發現這些被提名人根本不堪檢驗，痛斥卓榮泰把NCC當成另一個酬庸機關：找一個不懂電信、也不懂傳播的主委被提名人，提了一個「從學界出來的小白兔」，審查時面對立委提出實質疑問，什麼都不知道；而其餘的被提名人，儘管有人曾在新聞媒體擔任「新聞自律委員」甚至召集人，但卻發現他們過去的表現乏善可陳，如果提名這些人擔任NCC委員 ，豈不是在開台灣社會的玩笑？是不是只想再一次執行民進黨的意志而已？因此黃國昌宣布：台灣民眾黨立法院黨團一致決議：對於4名NCC被提名人，全都會投下不同意票。

副總召張啟楷則說黨團除了全數否決NCC提名人選外，也提醒中選會正副主委與委員的提名，儘管民眾黨及國民黨都推薦了適合人選 ，但卻拖到現在都沒有提名，鄭重呼籲政院趕緊把中選會委員名單送到立法院來；其次，今天NCC提名人選被否決後，也請行政院趕快再次提名，同時應該「開大門走大路」，公開透明，好好向全台灣民眾溝通、並與政黨及學者專家徵詢最適合的人選，還給人民專業獨立的NCC與中選會。（張柏仲報導）