NCC人事案4被提名人遭藍白全封殺 行政院：高度遺憾

台北市 / 林禎倚 綜合報導

立法院會今(7)日針對行政院提名的國家通訊傳播委員會(NCC)委員人事案進行同意權投票，4名被提名人全數遭國民黨及民眾黨否決。對此，行政院發表回應，對此表達高度遺憾。

行政院發言人李慧芝表示，通傳會是法定獨立機關，行政院根據專業學識、實務經驗及司法院大法官會議第613號解釋意旨，徵詢各領域人才，並於7月31日將提名人選送交立法院審議。

李慧芝指出，通傳會肩負促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主等業務，例如有線電視系統的頻道上下架、廣電事業董監事負責人變更、衛廣頻道之申設換照、離島有線電視費率審議、頻道內容重大違反兒少保護及公序良俗等職權，皆必須由通傳會召開會議來執行。

李慧芝強調，去(2024)年立法院兩次修改通傳會組織法後，目前的委員人數依法無法正常運作，而立法院今日全數否決行政院所提名人選，勢必導致通傳會在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，行政院對此表達高度遺憾。

