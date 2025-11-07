NCC人事藍白再封殺 民進黨團：徵詢在野黨團意見「是可行方向」

NCC人事同意權投票。廖瑞祥攝



立法院會今（11/7）天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權投票，在藍白聯手之下，4名被提名人蔣榮先、程明修、黃葳威、羅慧雯皆為同意票50張、不同意票60張，全數遭否決。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱回應，未來如果要繼續提名NCC委員，如果說要化解朝野政黨由於各自的立場跟政治理念，要透過一個諮詢，徵詢意見的過程，「我覺得這也不失為一個可行的方向」。

對於NCC人事再遭藍白封殺，鍾佳濱表示，綠營感到非常遺憾，因為過去一年多來，不管是行政院還是總統府，依法所提出的人事案，除了少數考試委員以外，通通都被在野黨否決。他說，NCC是一個獨立機關，性質跟中選會、公平交易委員會一樣，都是獨立行使職權，而且業務跟民眾息息相關。

鍾佳濱說，接下來還有中選會委員人事同意權案，行政院已經釋出善意，徵詢朝野各黨團能夠提供人選，接下來在NCC委員部分，有在野黨提出，未來是否也參照中選會的方式，由行政院來徵詢朝野各黨團、各黨派的意見，他認為，如果今天要化解朝野政黨由於各自立場跟政治理念的不同而否決、不能進行專業審查，「要透過一個諮詢，徵詢意見的過程，我覺得這也不失為一個可行的方向」。

鍾佳濱說，希望未來的中選會，如果行政院提出的人選，是有包含了跟朝野各政黨徵詢到的意見在裡面的話，也希望大家能夠回歸到專業的審查，讓這些獨立機關能夠早日恢復運作。

