NCC人事藍白表態「全封殺」！ 綠黨團喊話：勿涉入太多意識形態

立法院會今（11/7）天進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權投票，民眾黨團、國民黨團陸續表態4個人選通通不同意，由於藍白陣營在國會過半，即使民進黨團一致支持，人事案也無法通過。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，NCC是獨立機關，卻被在野黨杯葛，希望大家用專業來審查，不要涉入太多政治或意識形態。

行政院7月底提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系教授黃葳威及世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯為NCC委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

對於4名被提名人，藍白陸續表態通通不同意，鍾佳濱表示，黨團態度就是一致支持，一票都不會跑，他強調，NCC是獨立機關，卻被在野黨杯葛，希望在野能夠讓NCC早日順利回歸運作，「我們用專業來審查，不要涉入太多政治或意識形態，相信4位被提名人都有他們的專業，也經得起考驗。」

