NCC人事藍白「全封殺」 卓揆怒：遞橄欖園也沒用

立法院今（7日）進行國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權投票，四位被提名人全數遭在野黨以人數優勢封殺，引發行政院長卓榮泰強烈不滿。卓榮泰痛斥在野黨缺乏誠信與合作基礎，強調行政院已釋出極大誠意卻未獲回應。除了NCC人事爭議外，健保補充保費政策急轉彎及台電評估重啟核二、核三等議題，也在立法院質詢中成為焦點，卓榮泰對各項質疑一一回應，並表示將重新思考未來與在野黨的合作模式。

行政院長卓榮泰談NCC委員。（圖／TVBS）

行政院長卓榮泰對於NCC四位被提名人全數遭到國民黨、民眾黨封殺表達強烈不滿。他在立法院接受民進黨立委郭昱晴質詢時情緒激動地表示，這些被提名人並非毫無價值，但結果卻是「黨意凌駕一切」。卓榮泰強調，行政院已經釋出極大誠意，「不要說行政院沒有遞出橄欖枝，我們把整個橄欖園的一半都遞出來」，但仍未獲得在野黨善意回應，讓他感到非常遺憾，並直言在野黨「完全沒有誠信，完全沒有合作基礎」。

在健保補充保費議題上，國民黨立委廖先翔質詢卓榮泰是否事前知情。卓榮泰承認對於發出預告的時間不知情，但對於政策內容有所了解，表示「內容我們還沒有到完全，內容確定的時候，我只知道一個大原則」。這顯示衛福部提出修改健保法的新政策雖引發民怨而緊急喊卡，但卓榮泰對部分內容確實事前知情。

行政院長卓榮泰與國民黨立委廖先翔。（圖／TVBS）

面對國民黨立委王鴻薇詢問是否對健保政策大轉彎感到震怒，卓榮泰停頓後否認，表示「不必為了這樣震怒，我要了解整個事情來龍去脈」。他也承認部會之間的溝通應該要做檢討，可以做得更好。

行政院長卓榮泰與國民黨立委王鴻薇。（圖／TVBS）

關於核能電廠重啟議題，國民黨立委謝龍介以台語進行15分鐘質詢，詢問核二、核三是否要重新啟用。卓榮泰回應表示應「讓專業來評斷」，並提到可以要求台電降低所有發電的成本，「不管是天然氣、煤的，都可以降低它的成本」。

