NCC人事遭封殺 卓揆批在野無誠信 中選會提名誰敢合作？

立法院院會7日進行國家通訊傳播委員會(NCC)人事同意權案投票，藍、白藉人數優勢封殺所有提名人選。行政院長卓榮泰怒批此舉嚴重損害朝野間的誠信與合作基礎。他表示，行政院已向在野黨遞出橄欖枝，但藍、白「黨意凌駕一切」，未來對於中選會委員提名尋求的合作模式有何信任基礎？「誰都不敢冒這個風險」。

國家通訊傳播委員會(NCC)有4名委員懸缺，行政院日前提名，立法院會今天行使人事同意權案記名投票，結果在藍、白兩黨人數優勢下，4位NCC委員的人事案全數遭否決。

廣告 廣告

對於NCC委員提名人選全數遭到封殺，行政院長卓榮泰今日下午在立法院答詢時語帶激動的表示，藍白「黨意凌駕一切」，嚴重損害朝野間的誠信與合作基礎。

卓榮泰指出，國家通訊傳播委員會是依法設立的獨立機關，肩負維護媒體自主、廣電衛星內容與人事制度管理、以及兒少安全等重要職責。行政院依據專業學識與實務經驗徵詢各界人才後提名人選，盼由立法院行使同意權完成組成，卻遭到全面杯葛。他質疑難道4位提名人選都一無是處？所有投反對票的委員沒有一個人稍微動心？

卓榮泰並質疑，在沒有誠信及合作基礎的情況下，未來朝野在中選會委員提名時有何合作基礎？他說：『(原音)如果這樣的結果，讓我們看到只有在野黨的人選才會被通過，行政院提出的人選一定被封殺，那未來中選會我們想尋求的合作模式，在什麼樣的信任基礎下來從事呢？未來中選會我們提出的人選，各方建議人選我們送出來了，只有在野黨的會通過、行政院的被封殺，像今天這個樣子，那會造成歷史的大錯，誰都不敢冒這個風險，所以今天讓我們看到完全沒有誠信、完全沒有合作基礎，我非常、非常的遺憾。』

卓榮泰強調，行政院已釋出誠意，「不只是遞出橄欖枝，更是將整個橄欖園的一半都遞出去」，卻未見在野黨任何善意回應，他對於這個結果深感遺憾，也必須重新思考未來的合作模式。