NCC人事遭藍白全面封殺 卓榮泰氣炸：遞一半個橄欖園沒得到善意回應

即時中心／潘柏廷報導

立法院今（7）日上午行使國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事同意權，但在藍白立委放話全部封殺下，投票結果便以不同意60票輾壓同意50票結束；儘管行政院長卓榮泰下午赴國會備質詢前，並沒有回答記者有關於NCC被提名4人遭封殺的事情，但等到被民進黨立委郭昱晴問到此事時，卓榮泰便痛批，這樣的結果讓他們看到只有在野黨的人選才會被通過，「我把整個橄欖園的一半都遞出來了，結果沒有得到任何善意的回應」。

卓榮泰下午前往立院接受立委備詢；輪到郭昱晴質詢時，一開始便問卓榮泰對於NCC被提名委員遭封殺的結果有何感想？他坦言，行政院感到非常的遺憾，NCC是一個獨立機關，其在專業學識和實務經驗上，行政院在這個領域找各方的人才當作被同意人，進來讓立法院行使同意權。

他認為，未來通傳會要促進媒體的自主，對於廣電衛星內容、人事、制度和各種的管理，都必須要它來從事，而且很重要的對內容的管理及兒少安全。

話鋒一轉，卓榮泰指出，立法院一直希望行政院儘速送出人選，「可是我們送出來了，卻連一個都沒有，難道他們是會一無是處嗎？難道所有投反對票的委員，沒有一個人稍微動心嗎？結果是黨意凌駕一切」。

對此，卓榮泰便說，這樣的結果讓他們看到只有在野黨的人選才會被通過，行政院提出的人選一定被封殺，那未來中選會在他們想尋求的合作模式，該在什麼樣的信任基礎下來從事呢？

他進一步問，未來行政院送來的中選會各方建議的人選裡，只有在野黨的會通過，但行政院的被封殺，就像今天這個樣子，「那會造成歷史的大錯，誰都不敢冒這個風險，所以今天讓我看到完全沒有誠信、完全沒有合作基礎，我非常的遺憾」。

最後，卓榮泰強調，不要說行政院沒有遞出橄欖枝，「我把整個橄欖園的一半都遞出來了，結果沒有得到任何善意的回應，這要讓我們重新思考未來合作的模式」。

快新聞／氣炸！NCC人事遭藍白全面封殺 卓榮泰：已遞半個橄欖園沒得到善意回應

行政院長卓榮泰。（圖／民視新聞）

