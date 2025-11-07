NCC人事遭藍白封殺 綠委嗆包牌：提學界說傀儡、業界又罵酬庸

國家通訊委員會（NCC）4名委員人事今於立法院表決，稍早在藍白聯手下全數未通過。（資料照）

立法院今（7日）進行國家通訊委員會（NCC）人事案表決，行政院提出4名委員名單被國民黨、民眾黨聯手全數封殺，藍白兩黨表決前已表態不同意，其中民眾黨主席黃國昌稱，名單都是「學界小白兔」質疑人選恐淪傀儡；民進黨團書記長陳培瑜表示，對於結果實在遺憾，並批藍白包牌：「提學界，說人是傀儡；提業界，又罵是酬庸」。

行政院今年7月提出NCC委員名單，包含成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威、世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委，立法院會今（7日）天進行人事同意權投票，在藍白聯手下，4名人選皆未通過。

而在正式表決前，國民黨立院黨團書記長羅智強受訪時指出，黨團一致決定4人選全數不同意，並稱過去NCC濫用職權，黨團優先考慮相關修法讓NCC成為專業獨立機構；民眾黨立院黨團總召黃國昌稱，行政院提名人選還完全不及格，從學界出來的小白兔：「不懂電信、不懂傳播，提這樣的人，是要當橡皮圖章還是傀儡？」

表決案結束後，民進黨團書記長陳培瑜透過臉書指出，「藍白再次惡意封殺NCC被提名人」，對於結果實在令人遺憾，陳培瑜表示，NCC人事案已因在野杯葛延宕多時，因委員人數不足，機關運作也受阻，約計10項業務全數停擺。面對藍白封殺，陳培瑜表示：「提學界，說人是傀儡；提業界，又罵是酬庸。都給你們講就好，反正目的不是監督，而是卡人。」





