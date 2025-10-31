NCC人事11月7日表決 藍委預告通過1人

行政院7月底新提名國家通訊傳播委員會（NCC）委員名單，立法院昨黨團協商，將在11月7日記名投票表決。立院投票示意圖。（本報資料照片）

行政院7月底新提名國家通訊傳播委員會（NCC）委員名單，包括成功大學資訊工程學系暨研究所教授蔣榮先、東吳大學法學院特聘教授程明修、政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威、世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯。立法院昨黨團協商，將在11月7日記名投票表決，有藍委預告，應該會通過1人。

立法院針對NCC人事同意權案，昨日在立法院長韓國瑜主持下展開黨團協商，各黨團同意11月7日院會報告事項結束後，先進行NCC人事同意權案記名投票表決，而原定施政質詢順延至下午舉行，同時當次會議不處理臨時提案。

不具名藍委表示，主委、副主委被提名人蔣榮先和程明修並非研究《通訊傳播法》的學者，對於相關法規並不熟悉。至於另2位傳播背景學者，羅慧雯立場太鮮明，回答相關問題都是閃躲，本身就不適任；而黃葳威過去長期專注在兒少網路權益，或許相較於其他3位比較適合。

另位藍委則表示，NCC因政院延宕提名，已經癱瘓太久，而照現行《NCC組織法》規定，只要再多1位委員，NCC就可以開會運作，因此從產業、節目管理角度來說，「通過1位是可以預期的」。

立院國民黨團書記長羅智強則表示，會在當天開黨團大會做最後決定，因4位被提名人日前已接受過朝野立委的審查、詢答，黨團會依過去立場，以及詢答內容，加上搜集各界意見綜合判斷，黨團大會當天會提供A、B方案，大家共同決定，但一定會團進團出。

有白委認為，黃葳威勇於表達自己的主張，但未來是否會言行一致仍有待觀察，綜觀這次提名人選都偏「乖乖牌」，黨團目前尚未決定如何投票。